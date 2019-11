Choinki udekorowane w... znaki drogowe. Radni z Ochoty mają swój pomysł na przystrojenie świątecznych drzewek

Akcja spotkała się z dużym entuzjazmem ze strony warszawiaków, dlatego od tego czasu powraca co roku. Jej celem jest zmniejszenie liczby wypadków z udziałem pieszych, przypomnienie jak ważna dla bezpieczeństwa pieszych jest ich widoczność. Przesłanie tej grudniowej kampanii nie przypadło jednak do gustu radnym z Ochoty, którzy wystąpili o usunięcie odblasków z choinek i zastąpienie ich innymi przedmiotami.

Akcja „Świeć blaskiem z odblaskiem” po raz pierwszy ruszyła w 2016 roku. W jej ramach w kilkunastu miejscach stolicy pojawiają się piękne naturalne choinki ubrane w odblaski. Przez kilka dni warszawiacy mogą za darmo zrywać z drzewek odblaskowe elementy, które przyczepią do kurtki, spodni czy torby. Wszystko po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych poruszających się po zmroku.

Zdaniem Łukasza Gawrysia, Aleksandra Kopińskiego i Daniela Zalewskiego to nieostrożna jazda kierowców jest przyczyną ogromnej większości wypadków, jakie spotykają pieszych. Radni z Ochoty twierdzą, że odblaski przydadzą się w gorzej oświetlonych miejscach, ale tak naprawdę głównymi sprawcami wypadków są kierujący samochodami. To oni ''nie respektują ograniczeń prędkości i zakazów parkowania przy pasach, nie udzielają pierwszeństwa, nie zwalniają przed pasami''. Zdaniem radnych gdyby kierowcy potrafili jeździć zgodnie z przepisami ruchu drogowego, piesi nie musieliby nosić odblasków.

Pedagogika strachu opiera się na przestarzałej teorii bezpieczeństwa drogowego. Kieruje przekaz do najsłabszych, niechronionych uczestników ruchu: musicie sami o siebie zadbać, noście specjalne stroje i światełka, żeby zwracać uwagę. Efektem jest wciąż powszechne w Polsce zjawisko victim blaming, czyli oskarżanie ofiar wypadków o to, że same są winne narażenia się na potrącenie. Statystyki jednak nie pozostawiają wątpliwości, że to nieostrożna jazda jest przyczyną ogromnej większości nieszczęść, jakie spotykają pieszych - czytamy na stronie facebookowej Ochocianie Sąsiedzi.

Z tak napisanej wypowiedzi można wyciągnąć wniosek, że kierowcy nie uważają na pieszych i to wyłącznie przez nich dochodzi do wypadków, a piesi są jedynie ofiarami. Przypomnijmy więc, że po zmroku osoba nieposiadająca elementów odblaskowych jest widoczna z 20-30 metrów. Nawet kierowca jadący ostrożnie i zgodnie z przepisami może nie zdążyć zareagować w niebezpiecznej sytuacji. Zastosowanie odblasków zwiększa ten dystans ponad pięciokrotnie: do 130-150 metrów. Taka odległość często wystarczy, by kierujący pojazdem zdążył zahamować, skręcić lub wykonać inny manewr.