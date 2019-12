Ciepło z natury 2019/2020. Co zrobić z żywą choinką? Wystartowała ekologiczna zbiórka świątecznych drzewek

Zielone drzewka, które jeszcze niedawno zdobiliśmy na święta powoli zaczynają gubić igły. Jeśli zastanawiacie się co teraz z nimi zrobić, mamy dla was podpowiedź. Wystartowała kolejna edycja zbiórki "Ciepło z natury". Możecie oddać swoje żywe choinki, które później zostaną odpowiednio wykorzystane. Zbiórka drzewek realizowana jest przez firmy odbierające odpady komunalne we wszystkich dzielnicach. Akcja potrwa do końca marca.

W tym roku choinki przeznaczone do utylizacji należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady wielkogabarytowe lub w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych przy altanie śmietnikowej.

Chętni mogą także dostarczyć choinkę osobiście. Punkt odbioru znajdziecie przy ul. Księcia Ziemowita 29.