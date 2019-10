City Trail 2019, Warszawa. Ruszył największy cykl biegowy w Polsce. Warszawiacy pobiegli ścieżkami Lasu Młociny [ZDJĘCIA]

City Trail 2019 - bieg ścieżkami Lasu Młociny.

Bieg City Trail Warszawa 2019 za nami. Niby w mieście, ale w naturze. Bez limitu czasu, w kameralnej atmosferze. Na dystansie (5 km), który może pokonać każdy – nawet zupełnie początkujący biegacz. Sześć biegów CITY TRAIL w trakcie jesienno-zimowych miesięcy to najlepsza motywacja do regularnej aktywności na świeżym powietrzu w okresie, kiedy warunki atmosferyczne nie zawsze sprzyjają. Przy okazji każdej imprezy odbędą się biegi dla dzieci i młodzieży. Trasa CITY TRAIL w Warszawie została poprowdzona ścieżkami Lasu Młociny. Warszawską rywalizację wygrywają Piotr Parfianowicz i Dominika Stelmach, w Szczecinie najlepsi to dzisiaj Arkadiusz Minko i Paulina Grzegórzek. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.