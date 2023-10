Cmentarz Psi los. Wyjątkowe miejsce pod Warszawą. "Chowają tu swoje zwierzęta bo wiedzą, że jest to dla nich odpowiednie miejsce"

Wielu ludzi uważało to za pewnego rodzaju fanaberię. Mówiono, że pochówek na cmentarzu należy się wyłącznie ludziom. Postanowiliśmy więc zapytać księdza, co sądzi na ten temat. Zaprosiliśmy go tutaj, pokazaliśmy mu to miejsce. W odpowiedzi duchownego usłyszeliśmy, że nie ma on nic przeciwko temu, aby chować zwierzęta. Zaznaczył jednak, że nie powinniśmy używać na pomnikach znaków religijnych, zaznaczać tutaj symboli chrześcijańskich. Myślę, że to całkowicie wyjaśniło sprawę - mówi pan Dawid Wojda.