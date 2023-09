Co najbardziej nas wkurza na warszawskich osiedlach? 11 najbardziej irytujących zachowań. Tacy sąsiedzi są najgorsi

Ten temat poruszaliśmy trochę przy okazji głośnego słuchania muzyki. Może być jednak tak, że ktoś kto mieszka obok nas wcale nie czuje potrzeby rozkręcania wieży stereo na cały regulator, a jednak jest uciążliwy. Jeśli co tydzień organizuje posiedzenia ze znajomymi do późnych godzin, z tego powodu powstaje bałagan na klatce schodowej, jest głośno o późnych godzinach, słyszymy tłuczone szkło albo kłótnie, śpiewy i okrzyki to także powód by zgłosić policji. Najpierw może jednak uświadommy sąsiada, że jego zachowanie jest po prostu trudne do zniesienia.

Szymon Starnawski