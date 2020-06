Co nowegu u Katarzyny Zielińskiej? Znana aktorka dodała nowe zdjęcia na Instagrama. Zobacz, co u niej słychać

🔷 Zdjęcie 1

Każda z nas kocha całować, tulić, wąchać i rozpieszczać swoje kochane MIŁOŚCI. To jest coś najpiękniejszego na świecie. Nie wyobrażamy sobie, żeby miało nas zabraknąć.

Mam marzenie, żeby Ania Walania, mama trójki dzieci, też mogła to robić. Żeby wróciła zdrowa do swoich dzieci.

One wierzą w to, że mama jest czarodziejką i pokona raka.

Wiecie, że Ania nie da rady bez nas? Proszę, udostępniajcie moją prośbę. Ja wierzę w to, że uzbieramy potrzebną dla niej sumę na leczenie. „A ja mam jeszcze szansę. Mam jeszcze jedną, ostatnią iskierkę nadziei na życie, na to, że jeszcze wrócę do rodziny pełna sił. By to było możliwe, muszę jak najszybciej rozpocząć terapię CAR-T. Powinnam, ale nie mogę. Na drodze stanął kosztorys. Cena za ratowanie mojego życia to ponad półtora miliona złotych. Środki, których nie jestem w stanie sama zdobyć” Ania

MAMY KOCHANE! POMÓŻMY ANI❤️

https://www.siepomaga.pl/anna-walania

#mama #mamatrojki #pomagamy #razem #wnassiła #mamuśki

