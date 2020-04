Co powinna zawierać wyprawka dla psa i kota? Wszystkie niezbędne wskazówki!

Akcesoria dla psa – czego potrzebuje szczeniak w nowym domu?

Jeżeli decydujemy się na pierwszego w życiu zwierzaka, to ogrom różnych akcesoriów może nas po prostu przytłoczyć. W takiej sytuacji warto wiedzieć, jakie rzeczy są niezbędne dla szczeniaka, a z czego można na razie zrezygnować. Podstawą jest odpowiednie legowisko. Warto wybierać miękkie modele z wysokimi rantami, w których maluchowi będzie ciepło i wygodnie. Stawiajmy na legowiska, które rozmiarem będą pasować do wielkości psa tak, by pupil nie musiał odpoczywać w zbyt dużym i mało przytulnym posłaniu albo, co gorsza, w za małym.

Bardzo ważnym elementem jest również miska dla psa. Podczas kompletowania wyprawki zaopatrzmy się przynajmniej w dwie – jedną na karmę, a drugą na wodę. Jeżeli potem uznamy, że potrzeba nam więcej miseczek, to zawsze można je dokupić. Najlepiej jest stawiać na modele metalowe albo ceramiczne, bo dużo łatwiej utrzymać je w czystości i są trwalsze niż plastikowe. Nie możemy również zapominać o zapasie karmy. Na samym początku najlepiej stosować taką, jaką do tej pory jadł piesek. Jeżeli będziemy chcieli zmieniać dietę naszego pupila, to zróbmy to dopiero, kiedy już oswoi się i zaadaptuje w nowym domu. Zmiana miejsca zamieszkania może być dla szczeniaka stresująca, dlatego nie zaleca się wprowadzania w tym samym czasie kolejnych nowości np. nowego pożywienia.

Co zrobić, jeśli bardzo nam zależy na jakimś wyjątkowym przysmaku dla nowego członka rodziny? Możemy postawić na smakołyki, które świetnie sprawdzają się podczas nauki komend oraz w każdej sytuacji, gdy będziemy chcieli wynagrodzić psa za jakieś dobre zachowanie. Nie zapominajmy również o gryzakach np. mięsnych kościach do żucia, uszach wołowych czy kurzych łapkach. Takie dodatki w diecie zaspokajają potrzebę gryzienia, która jest naturalna u szczeniąt podczas wymiany zębów.

Jakie akcesoria będziemy potrzebować podczas spacerów? Każdy pies powinien posiadać obrożę albo szelki. Te drugie są szczególnie polecane dla niewielkich zwierząt oraz takim rasom, którym obroża mogłaby się zsunąć z głowy np. mopsom, pekińczykom czy buldogom. Musimy też wybrać odpowiednią smycz. Na początek najlepiej stawiać na model o długości 1-2 m, a dopiero gdy szczeniak nauczy się grzecznie spacerować, możemy zdecydować się na smycz automatyczną. Warto mieć zawsze ze sobą również worki na odchody, dzięki którym z łatwością posprzątamy po swoim pupilu.

O czym jeszcze musimy pamiętać? Oczywiście o rozrywkach dla nowego pupila! Zabawki dla psa są niezbędnym elementem każdej wyprawki, bo wspierają prawidłowy rozwój szczeniaka, a dodatkowo pozwalają mu się wyszaleć i rozładować całą energię. Niestety, jeżeli nie będziemy codziennie bawić się ze swoim pupilem, to możemy się spodziewać, że piesek sam znajdzie sobie zajęcie i przy okazji zniszczy różne rzeczy w domu. Kupując pierwsze zabawki, nie możemy przesadzać z ich ilością – jeszcze nie wiemy, w jaki sposób będzie się lubił bawić nasz nowy ulubieniec. Dlatego najlepszym wyjściem będzie dobranie kilku akcesoriów różnego rodzaju np. piłeczkę, piszczącą zabawkę, pluszaka oraz kulę na smakołyki. Kiedy już spędzimy razem trochę więcej czasu, będzie nam o wiele łatwiej zorientować się, jakiego typu zabawki najbardziej lubi nasz pupil i potem tylko takie kupować.

Aby właściwie pielęgnować pieska, warto również zaopatrzyć się w takie akcesoria jak szampon, szczotka oraz specjalne nożyczki do pazurków. Podczas nauki czystości przydadzą się również maty absorpcyjne oraz niska kuweta. Szczeniaki potrzebują czasu, aby nauczyć się załatwiać swoje potrzeby tylko podczas spacerów, a takie maty na pewno mu to ułatwią oraz przy okazji uchronią różne miejsca w domu przed zabrudzeniami.

Szukasz dobrej jakości akcesoriów dla zwierząt, które będą również w niskich cenach?

Znajdziesz je w Pepco: https://pepco.pl/produkty/akcesoria-dla-zwierzat/.

Akcesoria dla kota – w co wyposażyć kociaka?

Kiedy w naszym domu ma się pojawić kociak, to musimy być na to dobrze przygotowani. Koty to zwierzęta, które całe swoje życie spędzają w mieszkaniu (niektóre nie lubią spacerów na smyczy!), więc potrzebują wielu akcesoriów, które pomogą im zaspokoić wszystkie kocie potrzeby. Zacznijmy od kociej toalety, czyli kuwety. Powinna być na tyle duża, aby kot mógł bez problemu się w niej obrócić i najlepiej jeśli będzie odkryta. Jeżeli bardzo zależy nam na krytej kuwecie, to decydujmy się tylko na modele, które są zbudowane w taki sposób, że część daszku można podnieść do góry razem z drzwiczkami (w ten sposób powstanie półotwarta kuweta). Mocno zabudowane modele nie są polecane. Kolejną ważną rzeczą jest oczywiście żwirek. Dla małych kociaków najlepszym wyborem będzie żwirek drewniany, a po jakimś czasie możemy spróbować bentonitowego, kukurydzianego czy silikonowego. Przydatna będzie też wycieraczka pod kuwetę, która zminimalizuje roznoszenie się żwirku po całym mieszkaniu.

Kolejną bardzo ważną rzeczą jest odpowiedni drapak. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, to akcesorium jest niezbędne i jeżeli wybierzemy je dobrze, to pomoże nam uchronić meble i inne rzeczy przed zniszczeniem. Potrzeba drapania oraz regularne rozciąganie się to naturalne kocie potrzeby, które zwierzak musi gdzieś zrealizować, dlatego jest mu potrzebny dobry drapak! Stawiajmy na modele z długimi i grubymi słupkami, pozwalające na to, aby kociak mógł je mocno objąć łapkami nawet wtedy, kiedy będzie już dorosły. Taki porządny drapak wystarczy kupić tylko raz i starczy na wiele lat, a nawet na całe życie kota.

Podczas zakupów nie możemy zapominać też o transporterze. To przydatne akcesorium sprawdzi się podczas wyjazdów oraz wizyt u weterynarza. Najlepiej postawić na model wykonany z plastiku z możliwością otwierania od góry. Twardy plastik jest lekki, ale wytrzymały i z łatwością można go wyczyścić. Za to możliwość otworzenia transportera od góry pozwala na proste i mało stresujące wyciągnięcie kociaka, nawet jeżeli będzie się mocno zapierał np. u weterynarza.

Dobry i długi sen oraz zabawa to czynności, na których mija większość życia kociaka. Aby codzienne drzemki były jeszcze przyjemniejsze, warto zaopatrzyć się w wygodne i miękkie legowisko, które dobrze uzupełni pluszowy kocyk. Za to do szaleńczych harców będą nam potrzebne różne zabawki. Podobnie jak w przypadku szczeniaków, podczas kompletowania wyprawki dla małego kociaka nie warto kupować zbyt wielu zabawek. Dopiero kiedy pupil trafi do naszego domu, dowiemy się, za jakim typem zabawy najbardziej przepada. Dlatego na start warto mieć tylko kilka zabawek dla kota np. małą piłeczkę, myszkę oraz kilka wędek różnego typu. Taki zestaw na początek naprawdę wystarczy.

Po udanym polowaniu zawsze przychodzi czas na jedzenie. Kociak potrzebuje zwykle 2-3 misek – na wodę oraz karmę. Miska dla kota powinna być dość płaska i szeroka, tak aby nie podrażniała wrażliwych kocich wibrysów. Najlepiej też stawiać na modele wykonane z ceramiki ewentualnie metalowe. Podobnie jak w przypadku psów, zaraz po przybyciu do nowego domu nie warto zmieniać kotu pożywienia. Kociaki są wyjątkowo wrażliwe, jeżeli chodzi o jedzenie i bardzo często źle reagują na próbę zmiany karmy. Dlatego warto jeszcze przez kilka tygodni podawać kociakowi to samo pożywienie, które jadł wcześniej, a potem dopiero malutkimi krokami wprowadzać nowe smaki. Nie możemy również zapominać o szczotce lub grzebieniu z obrotowymi zębami (w zależności od tego, czy kociak będzie miał długie, czy krótkie futerko) oraz specjalnych nożyczkach do przycinania pazurków. Obcinanie kocich paznokci może być nie lada wyzwaniem, dlatego warto mieć również pod ręką dobrej jakości smakołyki. Każdy zabieg pielęgnacyjny będzie przebiegał o wiele lepiej, jeżeli kociak będzie spodziewał się smakowitego przysmaku zaraz po jego skończeniu.