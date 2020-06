Co robić w czerwcu w Warszawie? Polecamy 16 najciekawszych pomysłów na spędzenie wolnego czasu

Plażówka Saska to powstała w ubiegłym roku przestrzeń do spędzania czasu z rodziną po prawej stronie Wisły. Na ponad czterech tysiącach metrów kwadratowych znajduje się miejsce z piaszczystą plażą, malowniczą zielenią, ogromnym drewnianym tarasem, różnorodnymi kuchniami, przestrzenią dla dzieci i dla tych, którzy chcącą spędzać czas aktywnie (np. grając w siatkówkę plażową). Plażówka to miejsce z myślą o osobach, które lubią spędzać czas nad Wisłą, ale z daleka od klimatu znanego z okolic Mostu Poniatowskiego. - Jest to przede wszystkim miejsce rodzinne, o mocnym zabarwieniu kulturalnym, skierowane do odbiorców głównie po naszej stronie, czyli Saska Kępa i Gocław, ale też dla wszystkich warszawiaków, zarówno jako miejsce i jako plaża - opowiada Krzysztof Makuch, menedżer Plażówki Saska. Więcej na ten temat: Plażówka Saska – prorodzinnie miejsce nad Wisłą z plażą, placem zabaw i wieloma atrakcjami

mat. prasowe