zobacz galerię (17 zdjęć) Nocny Market powrócił i to powrócił na wszystkim dobrze znane miejsce, czyli Dworzec Główny. Jak zawsze na gości Nocnego Marketu czekać będą: - najlepsi wystawcy street foodowi o różnorodnej ofercie gastronomicznej - punkty usługowe, m.in: stanowisko tatuatorskie, barber shop - strefa lifestyle - strefa muzyczna - wystawy - solidnie zaopatrzone bary - mnóstwo wspólnych stołów i miejsc do siedzenia Kiedy: piątek- niedziela 16:00 – 23:00 Gdzie: Dworzec Główny, Wydarzenie bezpłatne Damian Kujawa zobacz galerię (17 zdjęć)

Co robić w niedzielę, 8 września 2019? Szukacie pomysłu na to jak ciekawie spędzić koniec tygodnia w Warszawie? Koncert? Piknik? Święto Wisły a może Zlot Buldogów Francuskich? Przygotowaliśmy dla Was przegląd najciekawszych wydarzeń, jakie będą odbywać się w Warszawie tego dnia. Są wśród nich imprezy bezpłatne jak i biletowane. Otwórz galerię i sprawdź, co będzie się działo.