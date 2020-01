Co robić w styczniu w Warszawie? Polecamy najciekawsze miejsca i wydarzenia [PRZEGLĄD]

W Warszawie lodowisk nie brakuje. Możemy je znaleźć tak naprawdę w każdej dzielnicy. Tęczowe, całodobowe, duże, małe - do wyboru do koloru. Przygotowaliśmy TOP 7 najpiękniejszych - według nas - lodowisk, które trzeba koniecznie odwiedzić w tym roku. Najpiękniejsze - według nas - lodowisko w tym roku jest na placu Europejskim. Błękitny kolor powoduje, że choć śniegu nie ma, czujemy się jak w zimowej krainie. To już kolejny rok z rzędu, jak warszawiacy mogą pojeździć na łyżwach wśród szklanych wieżowców. Więcej w naszym artykule: Najpiękniejsze lodowiska w Warszawie 2020. Te ślizgawki musicie odwiedzić [TOP 7]

Krystian Dobuszyński/ARCHIWUM