Co robić w święta Bożego Narodzenia w Warszawie? Oto ciekawe miejsca, które warto odwiedzić

Jarmark Bożonarodzeniowy przy Barbakanie to jeden z ulubionych jarmarków mieszkańców Warszawy, ale także turystów, którzy przed świętami odwiedzają stolicę. Na straganach można znaleźć rękodzieło, wytwory rzemieślnicze i artystyczne oraz kulinarne przysmaki. Jarmark znajdziecie w Międzymurze od Kolumny Zygmunta do ulicy Wąski Dunaj. Wstęp jest bezpłatny. Leszek Szymański Zobacz galerię (15 zdjęć)

Boże Narodzenie to niewątpliwie najbardziej radosne i wyczekiwane święta w ciągu roku. W tym czasie większość z nas ma kilka dni wolnych w pracy i czas dla samych siebie i najbliższych. Sporo osób wyjeżdża wtedy do rodzin poza miasto. Jednak święta w Warszawie mogą być równie magiczne. W stolicy nie brakuje kolorowych iluminacji, zdobiących ulice, parki i skwery. oraz miejsc rekreacji, które działają w okresie bożonarodzeniowym. Święta to nie tylko czas, kiedy siedzimy przy stole. Spacer wśród błyszczących lampek, smakowanie grzańców i polskich potraw w restauracjach, jazda na nartach czy może wizyta na lodowisku? Zostajesz na święta w Warszawie? Sprawdź, gdzie się wybrać i co robić w tym czasie w stolicy.