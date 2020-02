Co robić w Walentynki w Warszawie? Polecamy 15 najciekawszych wydarzeń na 14 lutego [PRZEGLĄD]

Królewski Ogród Światła to wystawa, na której znajdziecie rozświetlone pergole, misternie zdobione pawilony, fontanny i drzewka pomarańczowe - wszystko to wykreowane za pomocą światła. Ponadto w tym roku doszła dodatkowa atrakcja: Ogród Różany, a w nim 6000 zmieniających kolory rozświetlonych róż. Spacer wśród rozświetlonych alejek na pewno przypadnie do gustu Waszej drugiej połówce. UWAGA! 14 lutego nie obowiązują regularne ceny biletów. Tego dnia za wstęp do Ogrodu zapłacicie 20 zł (bilet zwykły), 10 zł (bilet ulgowy).

Krystian Dobuszyński