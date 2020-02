zobacz galerię (11 zdjęć) Kasia Kowalska zagra akustycznie na warszawskim Torwarze (ul. Łazienkowska 6a). Występ będzie uhonorowaniem 25-lecia pracy artystycznej wokalistki oraz inauguracją trasy koncertowej pod szyldem MTV Unplugged. Już 1 lutego Kowalska zaprezentuje swoje największe przeboje w akustycznych aranżacjach. - Jak przystało na koncerty pod szyldem MTV - na scenie nie zabraknie również gości specjalnych - czytamy w zapowiedzi organizatorów. Wiemy, że występ wzbogacony będzie o sekcję dętą oraz fortepian. Na poprzednich występach Kowalskiej artystce towarzyszyły takie nazwiska jak Edyta Bartosiewicz i Stanisław Sojka. Start o godzinie 19:30. Bilety w przedsprzedaży można kupić już od 89 zł. fot. Krzysztof Kapica zobacz galerię (11 zdjęć)

