Co robić w Warszawie 15-17 marca 2024? Imprezy i atrakcje. Oto najciekawsze wydarzenia weekendu Redakcja Warszawa

Monumentalne obrazy Gustava Klimta ożyły w Warszawie. Od 8 marca w Soho Art Center po raz pierwszy w Polsce można podziwiać niepowtarzalną ekspozycję "KLIMT - The Immersive Exhibition", która przenosi twórczość artysty do nowej, immersyjnej formy. Zwiedzający nie tylko zobaczą przepiękne obrazy Klimta, ale także zgłębią jego życiorys i całokształt jego prac jako malarza i dekoratora. Kiedy: codziennie w godzinach 10:00-20:00 Gdzie: Soho Art Center przy ul. Mińskiej 63 Bilety: od 50 zł

Imprezy w Warszawie 15-17 marca 2024. Co będzie się działo w najbliższy weekend w stolicy? Jeśli zamierzacie pozostać w mieście, czekać na Was będą wystawy, koncerty, wyprzedaże, świetlne pokazy i wiele innych atrakcji. Przygotowaliśmy przegląd wszystkich wydarzeń i atrakcji w Warszawie zaplanowanych na weekend 15-17 marca 2024. Co warto robić w Warszawie? Kliknijcie w zdjęcie i rozpocznijcie przegląd.