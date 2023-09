Co robić w Warszawie, gdy pada deszcz? Najciekawsze rozrywki pod dachem. Ponad 20 propozycji

Airo to centrum aktywnej rozrywki. W tym miejscu znajdziecie wszystko to, co potrzebne jest do dobrej zabawy, do tego by uwolnić morze endorfin i by solidnie się zmęczyć z uśmiechem na ustach. Airo to ogromny kompleks, łączący w sobie nowoczesny park trampolin, salę zabaw oraz kawiarnię. Zjeżdżalnie, tory przeszkód, trampoliny, mini tor gokartowy z elektrycznymi pojazdami, trzy poziomowe labirynty wspinaczkowe, interaktywna piaskownica i wiele innych atrakcji. Adres: Airo mieści się w Centrum Łopuszańska 22 Chcecie dowiedzieć się więcej o Airo? Zajrzyjcie do naszego artykułu:Airo - nowe miejsce na aktywną zabawę

naszemiasto.pl/ARCHIWUM