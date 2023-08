Co robić w Warszawie, gdy pada? Ponad 20 ciekawych rozrywek pod dachem. Tam nie będziesz się nudzić Redakcja Warszawa

Pinball Station to drugie w Polsce muzeum fliperów. Określenie "muzeum" może jednak mylić, bo w Pinball Station na eksponatach można grać do upadłego. Na gości czeka kilkadziesiąt maszyn - i tu zaczyna się robić ciekawie, bo po pierwsze do dyspozycji mamy nie tylko flippery, ale i automaty, na których można zagrać w klasyki z czasów młodości pokolenia dzisiejszych trzydziestoparulatków: Cadillaki i Dinozaury, Metal Sluga czy Tekkena. Więcej: Pinball Station w Warszawie. Muzeum, z którego nigdy nie będziecie chcieli wyjść [ZDJĘCIA] Wejście: 43zł -ulgowy/ 49 zł – normalny Adres: ul. Kolejowa 8A Szymon Starnawski/ARCHIWUM Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Co robić w stolicy, gdy pada deszcz? W Warszawie znajdziecie wiele ciekawych miejsc, do których można się wybrać kiedy pada. Są to propozycje zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Kliknij w zdjęcie, aby przejść do przeglądu 25 rozrywek na deszczowe dni w Warszawie.