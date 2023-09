Co robić we wrześniu w Warszawie? Koncerty, biegi, targi i pokazy. To będzie miesiąc pełen atrakcji w stolicy

Targi Plakatu to cykliczne spotkanie najlepszych grafików, ilustratorów i galerii plakatu, dzięki którym jego dziedzina przeżywa w Polsce prawdziwy renesans. "Zbierzemy dla was najzdolniejszych plakacistów, kolekcjonerów polskiej szkoły plakatu, autorów najpiękniejszych wielkoformatowych ilustracji i grafik - będzie to świetna okazja by zaopatrzyć się w oryginalne prezenty dla bliskich lub nietuzinkowe ozdoby do powieszenia w domu lub biurze - zachęcają do odwiedzenia wydarzenia organizatorzy. W Domu Towarowym Braci Jabłkowkich zagości około 100 wystawców. KIEDY: 16 września 2023 r., godz. 11 - 18 GDZIE: Bracka 25 WSTĘP: bilety 7 zł

Łukasz Kowlaki / archiwum