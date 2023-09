Co robić we wrześniu w Warszawie? Koncerty, biegi, targi. Będzie się działo!

2 września na ulicach Pragi Południe tysiące biegaczy zbierze się, by wspólne pokonać nieco ponad 21-kilometrową trasę biegową. W warszawski, letni wieczór będzie można sprawdzić swoje możliwości na trasie 8. Nocnego Półmaratonu Praskiego. Jest to największa taka impreza biegowa w Warszawie, organizowana nocą. Półmaratonowi Praskiemu będzie towarzyszyć jak co roku bieg na krótszym dystansie 5 km- Piątka Praska. Start, meta oraz całe miasteczko zawodów (scena, foodtrucki, strefa kibica etc.) znajdą się na błoniach PGE Narodowego. KIEDY: 2 września 2023 r. GDZIE: start i meta przy PGE Narodowym

Szymon Starnawski / archiwum