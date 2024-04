Co robić wiosną w Warszawie? 20 najciekawszych imprez i wydarzeń. Oto najlepsze koncerty, festiwale, targi i pikniki Redakcja Warszawa

Co robić w Warszawie wiosną? O tej porze roku stolica oferuje mnóstwo atrakcji! Ładna pogoda zachęca do spacerów np. z przewodnikiem, który zdradzi nam mnóstwo ciekawostek o naszym mieście, organizowane są kulturalne wydarzenia, zaczynają się plenerowe targi jedzenia i festiwale muzyczne... Miasto po prostu budzi się do życia! Przygotowaliśmy przegląd najlepszych wydarzeń i atrakcji w Warszawie, które zaplanowano na kwiecień, maj i czerwiec. Kliknijcie w zdjęcie i rozpocznijcie przegląd.