Co robić wiosną w Warszawie? Polecamy najciekawsze imprezy i wydarzenia nadchodzących tygodni

Największa światowa impreza dla rolkarzy i wrotkarzy powraca do stolicy Polski. Kolejny sezon nocnych przejazdów rolkowych ulicami Warszawy rozpocznie się w czwartek, 21 kwietnia. Rolkarze tradycyjnie wyruszą spod Pomnika Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. O godz. 19:30 rozpocznie się pierwszy z ośmiu tegorocznych przejazdów. "Mamy nadzieje że zbierzemy się gromadnie by świętować nasz wspólny powrót do cyklicznych przejazdów na rolkach" - czytamy w opisie wydarzenia. KIEDY: Czwartek, 21 kwietnia, godz. 19:30 GDZIE: Pomnik Kopernika, Krakowskie Przedmieście BILETY: udział bezpłatny

fot. Szymon Starnawski