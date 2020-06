Co słychać u Ani Lewandowskiej? Czy ma nowe zdjęcia na Instagramie?

Ania Lewandowska to znana polska sportsmenka, z licznymi osiągnięciami w karate. Ania to niewątpliwie osobowość medialna, promująca zdrowy styl życia, aktywność fizyczną i poprawne odżywanie. Na swoim Instagramowym profilu Ania dzieli się poradami i ważnymi chwilami swojego życia. Sprawdź, czy nie wrzuciła nowej fotki.

Roladki z indyka faszerowane suszonymi pomidorami🍛🥗 SKŁADNIKI:

✔️łyżeczka masła klarowanego

✔️6 suszonych pomidorów, krojonych

✔️180 g mięsa z podudzia indyka

✔️sól

✔️pieprz czarny mielony

✔️1 ząbek czosnku

✔️świeży szpinak

✔️Kasza gryczana

✔️marchewka baby

✔️sezam

Przepis na blogu www.hpba.com

A takie pyszności możesz zjeść w cateringu @supermenu_by_anna_lewandowska

Currently, we are working hard on my new collection AW20 for @4f_official . New challenge 💪🏻

Cieszę się, że mogę Wam już zdradzić kilka szczegółów dotyczących mojego najnowszego projektu😊 Aktualnie trwają intensywne prace nad moją nową, sygnowaną kolekcją AW20 dla @4f_official . Więcej szczegóły dotyczących naszej wspólnej kolekcji z 4F, pokażę Wam już niebawem 😉 Mam nadzieję, że nie możecie się doczekać tak jak ja (fingers crossed) 💪😃

Nasze wewnętrzne wymagania względem siebie...

Gdy mi się nie chce, to zadaję sobie pytanie, czy nie przesadzam...? Gdy mam gorszy dzień, to „zatracam się” w gotowaniu.

Gdy się czegoś obawiam, to korzystam ze wsparcia bliskich.

Gdy popełnię błąd, uczę się na nim, wyciągam wnioski, doszkalam się i podchodzę z POKORĄ (tego sport mnie nauczył)

Gdy za dużo wezmę na głowę, robię przerwę... biorę głęboki wdech i wydech (w dalszym ciągu uczę się tego)

Gdy zacznę zarzucać innych tysiącem pomysłów, to stwierdzam, że czas na przerwę. Czas się wyciszyć. Gdy zbyt się staram, to zastanawiam się, w jakim celu? I czy to mój cel?

Gdy ulegam PRESJI... Siadam i zapisuję moje PRIORYTETY, zaznaczam moje MOCNE STRONY.

Wiem, że nie muszę.

Ale chcę... 😉

Pamiętaj, aby być dla siebie WYROZUMIAŁYM 🙏

I chcę Wam zdradzić... ze już za 2 dni... Startuję z nową linią kosmetyków 🤩 dla wszystkich kobiet❤️

Monika Pyrek szczerze o @diet_training_by_ann📲

Chętnie wracam do podsumowań naszego ostatniego wyzwania #trainathome!🤗 I tak, kolejną osobą, o której nie sposób nie wspomnieć jest przecudowna @monikapyrek_official, która jak na prawdziwego sportowca przystało, z mistrzowskim zacięciem trenuje z moją aplikacją @Diet_Training_by_Ann i to z jakimi efektami‼️💪

Reprezentantka naszego kraju na arenie światowej, wielokrotna mistrzyni olimpijska i .. mama dwójki dzieci👩‍👦‍👦

Monia😍 to dla mnie zaszczyt, że do szlifowania swojej formy wybrałaś moją appkę❤️

KONCENTRACJA - ENERGIA - DETOX💫

Czy wiecie, co takiego, oprócz zbilansowanej diety, regularnej aktywności fizycznej pomaga organizmowi wrócić do naturalnej równowagi?

Na równi postawiłabym pozytywne nastawienie do świata i wewnętrzną motywację. A dodatkowo... Wyjątkowo cenię sobie ich naturalne wsparcie. Warto też zaznaczyć, jak wielką moc ma połączenia ze sobą różnych ziół. Przykładem jest zestaw, który dla Was stworzyłam w kapsułce 💫DETOX @foods_by_ann

Znajdziecie w nim goryczkę żółtą (wspiera układ trawienny), mniszek lekarski i ostropest (wspomaga pracę wątroby), kolejny znany nam koper włoski (właściwości oczyszczające), pokrzywa (pewnie wiecie, że wspiera układ moczowy i pracę nerek), jest też cynamonowiec utrzymujący komfort naszego żołądka.

2.💫ENERGIA

Ten zestaw zaproponowałabym osobom, które potrzebują poczuć nieco więcej mocy. Pewnie zdarza się Wam, że po dniu pracy czujecie delikatny spadek energii, a jednak, jeszcze trochę by jej się przydało? Zazwyczaj w tej sytuacji poleciłabym np. sok warzywno- owocowy, ale jeśli nie ma go w zasięgu ręki, bez wahania sięgnijcie z suplementów ENERGIA, które swoim składem sprawią, że przedłużycie swoją czujność i skupienie o co najmniej połowę. A to za sprawą kofeiny, Ashwagandhy i lukrecji. 💫KONCENTRACJA

A co, jeśli szwankuje nasza koncentracja, w momentach, kiedy tego najbardziej potrzebujemy. Zdarza się i tak.. prawda?

Ogromny wpływ na kondycję naszego mózgu mają takie składniki jak miłorząb (ułatwia krążenie krwi), magnez w połączeniu z różeńcem również wspiera funkcje umysłowe, jest jeszcze bakopa - ta od procesów pamięciowych, no i niezastąpiony żeń-szeń z kofeiną. Połączenie tych składników zaowocowało stworzeniem suplementów o nazwie KONCENTRACJA.

Moje suplementy znajdziesz na www.foodsbyann.com

Dzień dobry, dzień dobry!

Kto dzisiaj trenuje?

Który program z aplikacji wybierasz 🤩? Klara: "idziemy na trening, plosie?"... i jak tu odmówić córeczce. Mały motywator❤️ godnie zastąpiła mamusie 😆 która jeszcze nie może trenować.

Ps. Już wkrótce.... Kolejna NOWOŚĆ w app 🤩🤩🤩

Nowa Książka

"Healthy Sweets by Ann" ➡️

Coś nowego, coś zdrowego, coś BARDZO smacznego...

Samych słodkich chwil z okazji Dnia Dziecka ❤️

Książka dostępna na www.foodsbyann.com

Children's Day! Wishing a very enjoyable day for the children all over the world ❤️

Dzień Dziecka... nabiera znowu innego znaczenia🤗! Wszystkim słodziakom życzymy dużo uśmiechu! ❤️

Wszystkiego co piękne, kolorowe i cudowne. Dużo zabawy i psikusów z okazji Dnia Dziecka❤

Dzień dziecka to jedna z okazji, żeby poświęcić dziecku więcej uwagi, może to być spacer z lodami, zrobienie wspólnego posiłku. Możliwości jest naprawdę wiele.

Dajmy dziecku nasz czas.

Dzisiejszy dzień to też fajna okazja, aby wspomnieć o mojej nowej.. KSIĄŻCE “Healthy Sweets by Ann”, o której będę też wspominała w DDTVN @dziendobrytvn o godzinie 10:10

ZDROWE SŁODKOŚCI DLA KAŻDEGO!

Pokochają je zarówno maluchy i starszaki🤩

Wiele osób, sięgając po słodycze ma wyrzuty sumienia.

Wiedzą, że nadmiar cukru nie jest zdrowy, a oczami wyobraźni widzą dodatkowe, niechciane kilogramy.

A gdyby tak słodkości stały się wartościową częścią diety?

Ciasta, ciasteczka, tarty, torty, zdrowe wersje różnych przysmaków.

Do wyboru, do koloru!

Może masz ochotę na zdrowe śniadanie w słodkiej odsłonie? Nic prostszego.

Zdrowe lody dla ochłody🍧🍦🍨? Proszę bardzo.

Pełne wartości odżywczych zdrowe wersje tradycyjnych świątecznych ciast🥮🎂🍰🧁🥧? Oczywiście.

Wszystkie propozycje, które znajdziecie w książce są moimi autorskimi przepisami. 🤗 dzięki którym Ty i Twoi bliscy możecie cieszyć się pysznościami bez wyrzutów sumienia. ➡️KSIĄŻKA JUŻ OD DZISIAJ W PPRZEDSPRZEDAŻY na stronie www.foodsbyann.com oraz na empik.com

Workouts for pregnant women🤰🏻are available in my app 📲@diet_training_by_ann #3rdtrimester

——

➡️ Treningi w aplikacji dedykowane kobietom w ostatnim - III trymestrze ciąży - również są wyjątkowe, bo i taki jest czas dla przyszłych mam😌

Skupiamy się tu na ćwiczeniach relaksacyjnych, poprawiających krążenie oraz niwelujących bóle kręgosłupa.

To czas, kiedy wyjątkowo starannie słuchamy naszego organizmu. 👉 Jak zawsze podkreślam, że moje treningi są BEZPIECZNE, ale trenować można tylko wtedy, gdy lekarz prowadzący nie będzie widział ku temu przeciwwskazań☝️

