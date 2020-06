Co słychać u Barbary Kurdej-Szatan? Jakie nowe zdjęcia wrzuciła na swój Instagram?

🔷 Zdjęcie 1

5 lat temu miałam zaszczyt uczestniczyć w otwarciu nowego teatru - Teatru Variete w Krakowie ! Razem z całym wspaniałym zespołem musicalu „Legalna Blondynka” w reż. Janusza Józefowicza , Dyrektorem Januszem Szydłowskim, zespołem administracyjnym oraz technicznym - podczas premiery pierwszego spektaklu tego Teatru :) to był spektakl pełen niesamowitej energii, totalnej radości, fantastycznej muzyki, która dodawała siły i nastrajała pozytywnie ! Kochaliśmy ten materiał, prawie na każdym spektaklu mieliśmy owacje na stojąco 💪 jak to w teatrze, jeden spektakl zakończył swoją przygodę, rozpoczęła się nowa - z musicalem Chicago, który ubóstwiam równie mocno 💋 z okazji 5lecia Teatru Variete, podczas pandemii powstał wspaniały miks jednego z utworów z Legalnej Blondynki - „Dobrej myśli bądź” ❤️ o pozytywnym nastawieniu, ale też o tym, jak porzucone kobiety potrafią sobie tłumaczyć porażkę na różne sposoby 😂 i są bardzo zdeterminowane do dalszej walki :P Ściskam oooogromnie całą naszą wystrzałową musicalową ekipę !!! 💋👯‍♀️👗👯‍♂️👚👠👛💍👑👡🌸 Tęsknie za Wami !!! 🌸 Wasza Elle Woods ( troszkę większa obecnie 😜) 🌸👗🌸 @teatrvariete 💋

Ojjj, chyba pora zacząć poważnie myśleć o nadchodzącym ważnym momencie i poskładać niezbędne rzeczy dla maluszka :))) już niecałe trzy miesiące zostały, zdążę ? :P najpierw myśli się o ciąży i o tym, jak zadbać o jak najlepszy swój stan zdrowia, aby wszystko dobrze się rozwijało, a gdy zaczyna się składać najpotrzebniejsze rzeczy dla dzidziusia, jeszcze bardziej odczuwa się niezwykłość tej sytuacji i chyba już nie można się doczekać brzdąca ! :) to moje pierwsze niezbędniki: zestaw wyprawkowy @mustela_polska ;) słyszałam saaaaame najlepsze opinie o tej marce, włącznie z wychwalaniem przez moją siostrę, której zapach Musteli kojarzy się z okresem niemowlęcym jej dzieci i już za tym tęskni :) to dermokosmetyki, które można stosować już od 1. dnia życia i które można kupić w aptekach. W każdym produkcie średnio 95% składników jest pochodzenia naturalnego, głównym składnikiem jest awokado. W skład zestawu wyprawkowego wchodzą: delikatny żel do mycia ciała i włosów, mleczko do ciała, krem do przewijania, chusteczki oczyszczające. Stosowaliście? :) #mustelapolska #zestawwyprawkowy #od1dniazycia

