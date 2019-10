Co słychać u Julii Wieniawy? Czy ma nowe zdjęcia na Instagramie?

Nowa usługa dla wygodnickich i zabieganych: Zamów spa do domu

Kosmetyczka, fryzjer, kosmetolog, masażysta z dojazdem do domu. Zespół specjalistów oferuje spersonalizowane usługi kosmetyczne z dojazdem do klientek na terenie Warszawy. Eksperci ds. wizerunku dojadą do warszawianek przez siedem dni w tygodniu od 7:00 do 00:00. Ile trzeba przez...