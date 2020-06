Co słychać u Macieja Dowbora? Zobacz nowe zdjęcia na Instagramie

Maciej Dowbor, syn polskiej prezenterki telewizyjnej Katarzyny Dowbor. Maciek Dowbor jest polskim dziennikarzem i prezenterem w telewizji Polsat oraz radiu RMF FM. Maciek prowadzi profil na Instagramie, na którym dzieli się nie tylko kulisami swojej pracy, ale również życia prywatnego. Zobacz nowe zdjęcia na Instagramie Macieja Dowbora.

🔷 Zdjęcie 1

Dziś bez wieczór bez Domówki, ale za to wieczór z nowym odcinkiem Dowbory Be Happy. Ktoś już widział?! Podobało się ?! Jak nie to wpadajcie na nasz kanał. Nowy film o groźnie brzmiącym tytule - „To mogła być niezła awantura!!...” . Link oczywiście w BIO. Miłego Wieczoru Kochani!! #film #awantura #kulisy #hollywood #niespodzianka #nowyodcinek 🔷 Zdjęcie 2

Dziś na Domówce u Dowborów Sam On @paweldelag .💪 W naszym ostatnim publicznym pojedynku zostałem przez niego brutalnie znokautowany. 👊😂 Dziś szansa na rewanż czyli czas na drugą rundę. Do zobaczenia o 22.00 na profilu @joannakoroniewska . #domówkaudowborów #gosc #aktor #impreza #wieczor 🔷 Zdjęcie 3

Czołgista?! Łódź podwodna?! Saper?! Gromowiec?! A może jednak do obierania ziemniaków?! 🤔🤔😜 Nie matura lecz chęć szczera zrobi z Ciebie oficera! Uważam, że moje życie w cywilu w znacznym, dodajmy, w negatywnym stopniu wpłynęło na obronność Rzeczpospolitej Polskiej. 😜✌️😂🇵🇱. Tylko pytanie, gdzie bym się bardziej przydał?! Ciąg dalszy poszukiwania zagubionych dokumentów. Znajduję co raz bardziej smakowite kąski. 🤦‍♂️😂 #znalezione #dokumenty #książeczkawojskowa #wojsko #atyoddajkrajowicomusienależy 🔷 Zdjęcie 4

Widzieliście co się dzisiaj działo na Instanockach?! Jakby to ładnie ująć?! ...🤔 @qczaj rozje....ł system, że się tak najbardziej parlamentarnie jak się da wyrażę. 😂 Normalnie KOCHOM CIĘ BRACIE 😘❤️. Jesteś obłędny i niepowtarzalny.💪👊 Wpadajcie na instanocki, bo nasza paka ma nieograniczoną kreatywność . 😜👍 #instanocki #bajki #dzieci #alladyn 🔷 Zdjęcie 5

No dobra! Niech będzie, zrobię Wam dzień😜 . Taką perełkę znalazłem, szukając przez 2 dni zagubionego od 20 lat patentu żeglarskiego. Zgadnijcie ile mam lat na tym zdjęciu?! I czym głównie się wtedy zajmowałem?! 🤦‍♂️😂 Przy okazji zdjęcie z patentu też jest godne obśmiania. Ale to przy kolejnej okazji. #szkola #podstawówka #stareczasy #kiedytobyło #toruń #sp18 🔷 Zdjęcie 6

Specjalnie z okazji urodzin Prezes Koroniewskiej wierna Załoga Instanocek, która zawsze stoi na straży sukcesu Korporacji, z pełnym oddaniem, zaangażowaniem wykonała 250% normy i zrealizowała społecznym czynem ten propagandowy filmik, wychwalający Naszą Prezes pod niebiosa. Zaznaczmy, że są to pochwały w pełni zasłużone. I nikt inny tak bardzo nie zapracował na taką laurkę jak Nasza Umiłowana Pani Prezes. Słońce Naszej Korporacji, Urodzona Liderka, Perła w Koronie Świata Biznesu i Sztuki. Łubu DUBU niech nam żyje Koronka Prezes Naszego Klubu... A teraz kredyty 😂😂

Muzyka: @rebelbabel i @l.u.cbook

Cudowna Ekipo - jesteście wielcy. Jestem z Was dumny - szczególnie, że był to mój „reżyserski” debiut.😂😂 Jestem podjarany i obiecuje, że będzie więcej takich projektów.

@l.u.cbook @chodakowskaewa @adafijal @malgorzatakozuchowska @kurdejszatan @rafal.szatan_this_is_me @kasiadabrowska @mroznerski @joanna.wegrzynowska @marta_jarczewska @maciek_radel @anna.korcz.official @joannamoro.official @antek.krolikowski @rafal_zawierucha @marzena_rogalska @kasia_laska @soniabohosiewicz @olgakalicka @agnieszkamrozinskaofficial @misiekkoterski @kazadi_official @grazyna.wolszczak_official @maria.niklinska @aniagzyra @joannaracewicz @olga_paszkowska i oczywiście prezes @joannakoroniewska .

Na naszym jutubie Dowbory Be Happy możecie zobaczyć również nieco bardziej rozbudowaną wersje tego przedsięwzięcia. Link tradycyjnie w BIO

P.S. Na kolejna domówkę zapraszamy w poniedziałek. 😜😘

#korporacja #instanocki #ekipa #urodziny #film #koronka #domówkaudowborów 🔷 Zdjęcie 7

To był wspaniały wieczór. Warto było przygotowywać całe to zamieszanie dla tej szczerej radości na twarzy Koronki. @joannakoroniewska ❤️❤️😘😘. Mam nadzieję, że Wy też się dobrze bawiliście?! Nasz Korpo filmik w pełnej, oficjalnej wersji z nowymi dodatkami pojawi się na Socialach dziś po południu. Dziękuję Wszystkim, którzy wczoraj odwiedzili naszą Domówkę. Dziękuję Naszym Domówkowiczom, którzy przysyłali życzenia, kwiaty, zmontowali dla Asi filmiki i uczestniczyli w najróżniejszych innych niespodziankach dla jubilatki. Tu szczególne ukłony dla @alicjabulgajewska i @maciejswiety oraz @lukasz.stanczuk . Jeszcze raz wielkie dzięki dla naszej ekipy #instanocki za zaangażowanie w korpo film i dla @l.u.cbook oraz @rebelbabel za muzę. Pamiętajcie też, że Aśka wraz z całym girls squadem, przygotowała swój film, który możecie obejrzeć na różnych profilach. A celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie dla Małej Tosi, której rodzice zbierają jakąś niewyobrażalną sumę pieniędzy na uratowanie życia tej małej wojowniczki. I dlatego prosimy Was o nawet najmniejsze wpłaty na konto www.siepomaga.pl/ocalic-tosie . Tymczasem czekajcie na popołudnie i oficjalna premierę filmu korpo miedzy innymi na naszym kanale Dowbory Be Happy. Na kolejna Domówkę zapraszamy już w poniedziałek. Musimy zebrać siły po tym wszystkim i dać Wam od siebie odpocząć . Buziaki 😘😘💪❤️❤️ #impreza #urodzinykoronki #domówkaudowborów #party #alejazda #instanocki #ekipa 🔷 Zdjęcie 8

Ta sympatyczna Blondie po mojej prawej stronie to Moja Żona. Dziś kończy X lat. 😬🤔 No bo i po co wdawać się w szczegóły. To dobra dziewczyna, chociaż są tacy, których drażni jej roześmiana buzia zwana szczeżują, czy donośny sposób mówienia i ekspresyjne zachowanie. 😂 Mnie to nie przeszkadza, no może czasami, ale w końcu nikt nie jest idealny.😂😂 Jednak jest mnóstwo osób, które Koronkę lubią, a nawet uwielbiają i dziś wieczorem, podczas naszej Domówki chcemy zrobić wielką celebracje Joasiowych Urodzin. Szczególnie, ze ostatnio nie miała szczęścia do urodzin, ze względu na poważne obowiązki macierzyńskie. 😜😘 Dlatego bądźcie dziś na Domówce u Dowborów koniecznie z Nami na profilu Joanny o 22.00. Zróbmy jej imprezkę godną jej X urodzin. 😜😜Ona czuje pismo nosem, ale nie ma bladego pojęcia, czego się spodziewać. A mamy dla niej kilka niezłych numerów. Specjalnie jej nie oznaczam, to może nie zauważy tego posta. Chwilowo ją zablokowałem na IG i nie widzi moich postow💪😂. Szykujcie się więc na wieczór, stroje odświętne, dobre trunki, jakieś przekąski, naładujcie telefony i wpadajcie do Aski. I koniecznie wrzucajcie swoje zdjęcia z przygotowań do Aski urodzin, z oznaczeniem naszych profili. Będziemy starali się Was udostępniać na stories. No i jak możecie udostępniajcie info o Aski urodzinach. Niech to będzie niezapomniany wieczór . 👊👊#urodzinykoronki #urodzinyaski #urodzinykoroniewskiej #domówkaudowborów #impreza 🔷 Zdjęcie 9

No wiec tak. Wszystkiego najlepszego na Dzień Matki dla Wszystkich Mam. P.S. Uprzedzam wszelkie watpliwosci - tak l, na tym zdjęciu mam utlenione włosy. Błędy młodości 🤦‍♂️😂 #dzienmamy #dzieńmatki #matkajesttylkojedna 🔷 Zdjęcie 10

O kurde!!! Ale łomot!! Mój pierwszy w życiu wyścig kolarski VIRTUAL REALITY czyli #granfondogdynia . Jestem parówą, bo spóźniłem się na start, przez co zacząłem zawody od straty prawie 3 minut z niemal 200ego miejsca.🤦‍♂️🤦‍♂️ Biorąc to pod uwagę, 34 miejsce trzeba uznać za satysfakcjonujące. 👍💪 W sumie było fajnie, chociaż 90 km, niemal 2h30min zapierdzielu w garażu i zamiast krajobrazu i walki bark w bark, musiałem się ograniczyć do ścigania znaczków na ekranie komputera😂😂😂. Takie czasy pandemii. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Dzięki wielkie za tę namiastkę ścigania. Bardzo mi tego brakowało. #gfgydnia #granfondogdynia #rower #trenazer #virtualrace #rywalizacja 🔷 Zdjęcie 11

Shopping Queen albo jak kto woli Galerianka w dobie Korony 😂😜. W końcu wypad do centrum handlowego! Ale wypas. Nawet się trochę jaram, chociaż dotychczas nienawidziłem zakupów w galeriach handlowych! #wolność #odmrożenie #galeria #centrumhandlowe #shopping #shoppingqueen #wypas 🔷 Zdjęcie 12

Tak wyglądają ludzie, którzy własnymi siłami próbują nagrać swój pierwszy film na jutubie.😜 Taką właśnie perełkę sprzed ponad pół roku znalazłem gdzieś ukrytą w ciemnych zakamarkach twardego dysku. 🤦‍♂️ Mieliśmy tego nigdy nie puszczać w świat, ale jak to często bywa z archiwaliami, po jakimś czasem łapią całkiem zaskakującą wartość. W tym wydaniu jesteśmy zarówno nieporadni jak i pocieszni. Zresztą oceńcie sami?! Link tradycyjnie w moim BIO. #dowborybehappy #dowborynakanale #archiwum #tajny #odcinekzero

