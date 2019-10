Co więcej oprócz internetu na jednym rachunku?

Zasadą na rynku jest to, że opłaca się kupić większą liczbę usług u jednego dostawcy – dzięki temu cena jednostkowa za usługę jest naprawdę konkurencyjna. Dlatego warto zorientować się, czy operator, który oferuje telewizję i internet, ma również interesującą ofertę, na przykład telefonii mobilnej i stacjonarnej.

Telefonia komórkowa to w obecnych czasach podstawa, a operatorzy prześcigają się w konstruowaniu coraz to lepszych ofert. Ponadto, jeśli jesteśmy przywiązani do swojego numeru telefonu, to firmy oferują dopełnienie wszelkich formalności przy jego przeniesieniu. Dlaczego zatem nie kupić abonamentów, na przykład dla całej rodziny? Kolejną usługą, na którą warto zwrócić uwagę jest internet mobilny z wysokimi limitami, aby móc korzystać na przykład z platform telewizyjnych w czasie podróży lub na urlopie. Numer stacjonarny może wydawać się wprawdzie przeżytkiem, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, jest jednak nadal atrakcyjny dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Badania zachowań konsumenckich pokazują, że klienci z większym zaufaniem podchodzą do firm, które mają stacjonarny numer kontaktowy.

Im więcej mamy możliwości wyboru opcji dodatkowych, tym większe prawdopodobieństwo, że skomponujemy pakiet, który w pełni zaspokoi nasze oczekiwania. Dzisiaj nowością na rynku jest możliwość kontaktu z doświadczonym informatykiem, który pomoże nam rozwiązać bieżące problemy ze sprzętem czy oprogramowaniem – może na przykład je zaktualizować lub zainstalować drukarkę, zoptymalizować działanie komputera czy skonfigurować naszą pocztę.

Obecnie operatorzy oferują pakiety skrojone na potrzeby różnych odbiorców. Mowa tu o opcjach dodatkowych oferowanych do usługi telewizyjnej. Przykładowo, jeśli interesujesz się piłką nożną, sprawdź, czy w ofercie jest Eleven Sports oraz CANAL+. Jeśli lubisz dobre kino i seriale, wybierz HBO oraz sprawdź opcję HBO GO, dzięki której będziesz mógł obejrzeć wszystkie sezony i odcinki największych hitów filmowych nie tylko stacjonarnie, ale także w podróży. Dobór kanałów jest kluczowy przed podjęciem decyzji o wyborze pakietu telewizyjnego. W tym przypadku także istotne jest określenie naszych potrzeb i zainteresowań. Równie ważna, co dobór odpowiedniego zestawu kanałów, jest możliwość oglądania telewizji na więcej niż jednym odbiorniku jednocześnie. Dzięki usłudze multiroom nie będzie kłótni o pilota, a dziecko będzie mogło oglądać bajki, gdy my oglądamy mecz czy wiadomości. Warto wiedzieć, że możemy również skorzystać z ofert z telewizorami LCD, udostępnianymi na czas trwania umowy – obecnie operatorzy oferują taką możliwość.

Ważny jest także sprzęt – nowoczesny dekoder dobrej jakości nie tylko zapewni intuicyjną obsługę, ale umożliwi również nagrywanie wybranych pozycji. Doskonałym udogodnieniem jest telewizja trzeciej generacji, która pozwala na odtworzenie wybranego programu z jednego z kanałów, które mamy w pakiecie do 7 dni wstecz.

Nie zapominajmy o tym, jak ważny do korzystania z powyższych usług jest dobry internet. Idealny to ten szybki i niezawodny. Ma on wysokie limity transferu oraz obsługiwany jest przez nowoczesny router, który zapewni łączność wifi wszystkim sprzętom multimedialnym w naszym domu. Wszystko zależy od naszych potrzeb, które warto sprecyzować zanim podpiszemy umowę. Pamiętajmy, że operatorzy oferują już szybkość transferu powyżej 1 Gb/s.

Niezwykle istotna jest obsługa klienta. Stacjonarne punkty obsługi, które zatrudniają fachowców, to zdecydowany argument na korzyść operatora. Ważna jest również dostępność usług, takich jak infolinia, na którą bez problemu można się dodzwonić i pomoc techniczna w godzinach od 8 do 22, co jest na rynku rzadkością. Fachowcy, którzy potrafią doradzić przy wyborze optymalnego pakietu oraz dział techniczny, zapewniający nam wsparcie w nieprzewidzianych sytuacjach, są na wagę złota.