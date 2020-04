Co z inwestycjami w Warszawie? Czy wielkie budowy działają, a może wkrótce staną?

Według nieoficjalnych doniesień pierwsza nitka Mostu Południowego miała być gotowa w połowie roku. Drogowcy rozważali scenariusz puszczenia ruchu dostępnym fragmentem, czyli nitką północną, już we wrześniu. W związku z epidemią koronawirusa sprawa jest nieco bardziej skomplikowana. - W tej chwili budujemy tylko most główny. Jest bardzo ciężko. Codziennie wysyłamy raport dotyczący liczby pracowników na budowie do GDDKiA – mówi Bartosz Sawicki, rzecznik firmy Gulermak, która buduje jeden z odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy. Problemem jest liczba pracowników. 13 marca, gdy wprowadzono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, na budowie pracowało 412 osób. Obecnie (dane za 31.03) są to jedynie 202 osoby. Do domów wrócili nie tylko robotnicy spoza Polski (głównie z Ukrainy i Białorusi), ale także rodacy, którzy na co dzień mieszkają w innych województwach. O innych inwestycjach przeczytasz w kolejnych slajdach ->

