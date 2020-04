Co z parkiem przy Kanale Żerańskim? Jest projekt i teren. Ale czy wystarczy pieniędzy?

Kolejne podejście do parku nad Kanałem Żerańskim. Sprawa ciągnie się od kilku lat, gdy państwowa spółka Gaz-System wycięła tysiące drzew, by pod ziemią położyć rurociąg transportujący gaz do elektrociepłowni na Żeraniu. Ówczesny wojewoda, Zdzisław Sipiera, zwolnił spółkę z konieczności zasadzeń zastępczych. W skrócie, rozkopany teren miał zostać pusty.

Po interwencji władz dzielnicy, Warszawy, a także mieszkańców, Gaz-System zobowiązał się sam, z własnej woli, nasadzić drzewa. - Chcemy nasadzić tam, gdzie była prowadzona inwestycja, czyli wzdłuż kanału Żerańskiego - mówiła nam jesienią Iwona Dominiak, rzecznik prasowa Gaz-System. W międzyczasie miasto, w ramach rekompensaty dla mieszkańców, postanowiło na części wykarczowanego terenu, między Modlińską a Płochocińską na Białołęce stworzyć park. Ponad rok temu wybrano nawet pracownię, która miała przygotować projekt.

Potem pojawił się kolejny problem. Część działki należała do dewelopera, który zobowiązał się ją przekazać za symboliczny tysiąc złotych. Dopiero kilka dni temu udało się osiągnąć porozumienie z miastem. Gorzej, że - jak donosi "Stołeczna" - Zarząd Zieleni wciąż nie podpisał umowy z projektantami, firmą Toposcape. Jak czytamy w gazecie, problem spowodowany jest przeciągającymi się negocjacjami z Wodami Polskimi, które administrują część nabrzeża.