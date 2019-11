Co z Torem Kolarskim „Orzeł”? Zostać, zburzyć, zmienić? Mieszkańcy jedno, aktywiści drugie

Kilka dni temu stowarzyszenie Miasto Jest Nasze opublikowało wpis, w którym pytają: „Czyżby miałaby to być przymiarka do zlikwidowania jedynego warszawskiego toru kolarskiego?” Aktywiści twierdzą również, że zastępca burmistrza Praga-Południe złożył pismo u konserwatora zabytków, by wykreślić tor kolarski z listy.

"Obecnie jednak, gdy z jednej strony oczekiwania społeczne stają się coraz intensywniejsze, a z drugiej uzyskaliśmy informację, że wyłożenie planu ponownie ulega przesunięciu do połowy przyszłego roku (a co za tym idzie przesunie się w czasie uruchomieniu pierwszego, miejskiego etapu konsultacji), coraz mocniej jesteśmy za tym, aby uruchomić proces dzielnicowych konsultacji, nie czekając na wyłożenie mpzp. Chcemy wraz z mieszkańcami Pragi-Południe określić, jakie konkretne sportowo-rekreacyjne funkcje mają być realizowane na tym terenie" - tłumaczy dzielnica.

Swój głos w sprawie zabrali także mieszkańcy, a konkretniej Rada Osiedla Kamionek. Ludzie mieszkający najbliżej mają poważne wątpliwości co do tego, żeby tor można było jakkolwiek wykorzystać po małym liftingu. Najstarsi mieszkańcy, choć z sentymentem wspominają, kto się na tym torze niegdyś ścigał, dodają często, że tor od początku był bublem. Z jakiegoś powodu przecież działał tylko kilkanaście lat zanim popadł w ruinę. Gdyby się do czegokolwiek nadawał, to podupadły klub nawet podczas sporu z miastem zapewne starałby się go np. dzierżawić, jak czynił to z innymi częściami terenu. Złożenie wniosku wskazuje także, że mieszkańcy mają do tego terenu dużo większe oczekiwania niż lodowisko na śródtorzu zimą lub kino plenerowe latem. Takie propozycje - sezonowego wykorzystania - nie wymagają bowiem żadnych konsultacji – piszą.