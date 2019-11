Co z uchwałą krajobrazową? Ważne prawo do walki z „reklamową” czeka na radnych

- Uchwała została skierowana przez nas do Rady Miasta. Wiemy, że w łonie rady jest wola, żeby ją przyjąć. Zdecydowaliśmy się, żeby przygotować ją bardziej transparentnie niż wymagała tego od nas ustawa. Teraz jednak uchwała krajobrazowa jest w rękach radnych. Zakładamy, że dyskusja nad nią też będzie trochę trwała, ale myślę, że to kwestia 2-3 miesięcy i zostanie przyjęta. Prace nad tą ustawą z naszej strony już się zakończyły – mówi nam Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Prace nad uchwałą zaczęły się kilka lat temu. Równo rok temu gotowy projekt wyłożono do wglądu mieszkańców. Wcześniej odbyły się konsultacje społeczne . Zaakceptował ją także wojewódzki konserwator zabytków. Dlaczego więc do dziś nie nie została uchwalona przez Radę Miasta?

Uchwała krajobrazowa ma regulować kwestie dotyczące lokalizacji reklam w przestrzeni publicznej. To oręż samorządu w walce z tymi, którzy stawiają wielkie płachty reklamowe czy gigantyczne bilbordy psujące wygląd okolicy. Niestety do dziś nie została uchwalona.

Niewątpliwe symboliczne znaczenie będzie miał los bardzo dolegliwych, wielkoformatowych reklam w centrum. Drugim miejscem krytycznym są ulice wjazdowe do Warszawy. To przecież bramy miasta, które trzeba oczyścić z zalewu wszelakich billboardów i banerów - powiedział nam Wojciech Wagner.

Przyznał jednak, że potrzebna będzie równomierna praca na całym obszarze. To wymaga kolejnych osób, które będą odpowiedzialne - przynajmniej na początku - za ogarnięcie chaosu reklamowego. - Konieczne będzie równoległe działanie w wielu miejscach na raz, podobnie, jak to robimy dziś, a efekty nie przyjdą od razu. Na razie to jednak tylko dzielenie skóry na niedźwiedziu. Jakkolwiek rozwinie się sytuacja – praca nad takim wielkim organizmem, jakim jest Warszawa, wymaga uporu, cierpliwości i konsekwencji - usłyszeliśmy.