Co z wyjazdami na święta wielkanocne? Morawiecki: Zostańmy w gronie najbliższej rodziny, zostańmy w domach

W związku z tym, co grozi za złamanie ograniczeń dotyczących przemieszczania się? Jak wynika z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Art. 48a. 1. Kto w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub ograniczeń (...) podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 tys zł do 30 tys zł.

Ponadto rzecznik KGP dodaje, że „każda interwencja, każda sytuacja, każde zdarzenie - są inne. Policjant podejmuje decyzję biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, np. osoba biegająca czy spacerująca w parku odpowie prawdopodobnie za niedostosowanie się do zakazu wstępu do parków, które zostały wyłączone z użytkowania publicznego. Niestety w wielu mediach pojawiają się skróty myślowe typu "Ukarany za bieganie", "Ukarany za zmianę opon", Ukarany za mycie samochodu" przy czym nie chodzi o czynność którą w danym momencie osoba wykonuje, a o to, czy jest to dla tej konkretnej osoby np. ważna potrzeba życiowa, wykonywanie czynności zawodowych itp.- wylicza.