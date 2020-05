Coraz mniej wypadków z udziałem seniorów w Warszawie. Ulice przyjaźniejsze dla osób w wieku 60+

Warszawa bezpieczniejsza dla seniorów? Grupa 60+ wciąż narażona najbardziej

W ubiegłym roku na stołecznych ulicach zginęło 35 osób, w tym 21 pieszych, z czego prawie połowa była osobami starszymi - w wieku 60 lat i więcej. W opinii Zarządu Dróg Miejskich ważne jest podkreślenie wieku ofiar, bowiem wskazuje ono na zagrożenia dla mieszkańców miasta, którzy z racji na gorszą orientację w miejskiej przestrzeni mają mniejszą szansę, by zareagować na niebezpieczeństwo.

Optymizmem napawa jednak rokroczna tendencja spadkowa. Dla porównania - w 2018 r. na stołecznych ulicach zginęło 21 seniorów. 18 z nich było pieszymi. W roku 2019 - odpowiednio 12 i 10 z nich jako piesi. - Oznacza to spadek o 43 proc. w sumie i o 44 proc. wśród seniorów-pieszych - wylicza ZDM.

"Takiego spadku jeszcze nie notowaliśmy"

Pracownicy ZDM-u sięgnęli także do statystyk sprzed niemal dekady. - Po raz pierwszy od 2011 r. seniorzy to mniej niż połowa wśród pieszych ofiar wypadków w Warszawie - przyznają drogowcy. W ubiegłych latach takich przypadków notowano zwykle 20 lub więcej. Przed dwoma laty liczba ofiar 60+ spadła do wspominanych już 18, jednak takiego spadku jak w 2019 r. jeszcze w stolicy nie widziano.