Coraz więcej osób wyprowadza się z Warszawy. Stolica Polski powoli się wyludnia

Choć dla wielu może to być zaskoczeniem - coraz więcej osób wyprowadza się z Warszawy, aniżeli wprowadza. Tak wynika z raportu przygotowanego przez serwis clicktrans.pl. Wynika z niego, iż 52 procent przeprowadzek to wyjazd z miasta, a 48 procent to przyjazd do stolicy. Co ciekawe, taki sam udział procentowy był w 2018 roku.

Trzeba natomiast przyznać, że nie tylko w Warszawie liczba wyprowadzek jest większa od liczby osób, które decydują się zamieszkać w danym mieście. Analogiczna sytuacja jest np. w Poznaniu, Wrocławiu oraz Krakowie. Z tą różnicą, że Wrocław i Poznań, które, mimo iż mają bilans ujemny, to jednak w 2019 zanotowały zwiększenie udziału przeprowadzek do tych miast (w stosunku do wyprowadzek). W minionym roku we Wrocławiu przeprowadzek do miasta było 42 procent (w 2018 – 37 procent). A w przypadku Poznania udział przeprowadzek do miasta zwiększył się aż o 13 punktów procentowych w ciągu roku (z 35 procent w 2018 do 48 procent w 2019).