Coraz większe ubóstwo na Mazowszu. Niepokojące dane GUS

Ubóstwo ustawowe to ustalona prawnie kwota dochodów, która uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego. Dla gospodarstwa jednoosobowego wynosi ona 701 zł, dla czteroosobowego - 2112 zł. Ubóstwo ustawowe dotyczy 9,1 proc. mieszkańców całego Mazowsza i 14,7 proc. osób zamieszkujących poza regionem stołecznym .

Ubóstwo skrajne to - według definicji - taki stan warunków bytowych, który nie zapewnia zaspokojenia podstawowych funkcji życiowych (biologicznych). Według granic przyjętych w 2018 r. oznacza to dochód poniżej 595 zł na osobę i 1606 zł w gospodarstwie czteroosobowym (87 zł mniej niż w tym okresie wynosiło w Polsce przeciętne wynagrodzenie dla jednej osoby). Dotyczy to 4,3 proc. osób mieszkających w województwie Mazowieckim. Jeśli ze statystyk wykluczymy Warszawę - wskaźnik ten wzrasta do 7,3 proc. To wynik o 2,1 p. proc. więcej niż rok wcześniej.