Corendon Airlines z większą ilością lotów z Polski

Corendon Airlines rozpoczyna współpracę z polskimi touroperatorami, przedstawicielami biur podróży oraz portami lotniczymi. Prezes zarządu Corendon Tourism Group Yıldıray Karaer podczas pobytu w Polsce przedstawił cele Corendon Airlines jeśli chodzi o rozwój usług w naszym kraju oraz udzielił szczegółowych informacji dotyczących połączeń lotniczych na polskim rynku.

“Jako Corendon Airlines zajęliśmy należne sobie miejsce na rynku europejskim, dzięki prowadzonym z sukcesem działaniom oraz wysokiej jakości naszych usług. Nie mamy wątpliwości, że odniesiemy taki sam sukces na rynku polskim. Będziemy inwestować w polski rynek i odpowiadać na potrzeby polskiego konsumenta, bo jest dla nas niezwykle istotny. Dlatego też zwiększyliśmy liczbę połączeń lotniczych, kierunków turystycznych oraz lotnisk do których latamy.” – zapowiedział Yıldıray Karaer. “W sezonie letnim 2020 rozpoczniemy loty z Warszawy, Poznania, Gdańska, Wrocławia, Katowic do Antalyi oraz z Katowic do Gazipaşa, Heraklionu i Rodos. Naszym celem jest sprzedaż 140 000 miejsc, które zaplanowaliśmy na sezon 2020 ” – dodał.

Planowane połączenia lotnicze Corendon Airlines z Polski w okresie od 25 kwietnia 2020 roku do

15 października 2020 roku przedstawiają się następująco:

Warszawa – Antalya W każdą środę i sobotę

Poznań – Antalya W każdą środę

Gdańsk – Antalya W każdy czwartek

Wrocław – Antalya W każdą niedzielę

Katowice – Antalya W każdą środę i sobotę

Katowice – Gazipaşa W każdą środę

Katowice– Heraklion W każdą niedzielę

Katowice– Rodos W każdy piątek