Córka Hanny Zawadzkiej-Dziarskiej ps. "Jędrek": U nas w domu zawsze dużo mówiło się o Powstaniu Warszawskim

Hanna Zawadzka-Dziarska we wspomnieniach córki

U nas w domu zawsze mówiło się o Powstaniu Warszawskim. Składało się na to wiele rzeczy. Po pierwsze mama miała taką dość głęboką i szeroką szramę na czole po ranieniu 19 sierpnia. Tego dnia została poważnie ranna, a jej siostra zginęła. I jej ojciec, a mój dziadziuś, zawsze mamę w tę szramę całował na powitanie, na dobranoc, na dzień dobry, to był taki rytuał. W związku z czym to już był taki pierwszy znak, który widziałyśmy obie z siostrą od dzieciństwa, od maleńkości - opowiada Hanna Dziarska-Pałac, córka Hanny Zawadzkiej-Dziarskiej.

Zaznacza, że matka dawkowała informacje o walkach i swoich przeżyciach zależnie od wieku córek. Stopniowo więc dowiadywały się o jej przeżyciach, drodze powstańczej czy przechodzeniu kanałami, co było dla uczestniczki powstania ogromną traumą. - Była ciężko ranna, dwa tygodnie, właściwie 10 dni, wcześniej straciła siostrę. Gdyby nie kolega z oddziału, który jakby "wymusił" na niej decyzję o wejściu do kanału, to prawdopodobnie by na tej Starówce została - wspomina.

Jak zaznacza, w domu było dużo pamiątek związanych z powstaniem, matka uczyła swoje córki również bandażowania i opowiadała jak się robi zastrzyki. - Powstanie to nie był temat tabu - podkreśla. Jej matka opowiadała też o oswojeniu się ze śmiercią, pierwszych ofiarach, pierwszych powstańcach, którzy na jej oczach ginęli. - Później to już się stało taką, powiedzmy, codziennością, z którą trudno było się pogodzić, ale trzeba było to oswoić, bo jakżeby inaczej dalej funkcjonować w tych warunkach - mówi Dziarska-Pałac.