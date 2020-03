Courtyard by Marriott Warsaw Airport pomaga medykom. Hotel udostępnia swoje pokoje

Warszawski hotel pomaga medykom

Codziennie docierają do nas kolejne informacje o zarażeniach koronawirusem w naszym kraju. Każdego dnia tysiące lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych dba o pacjentów i robi wszystko, żeby każdy otrzymał odpowiednią pomoc. Służba zdrowia pracuje na tzw. "pierwszej linii frontu", ma bezpośredni kontakt z wirusem, a tym samym może się bardzo łatwo zarazić. Courtyard by Marriott Warsaw Airport wyciągnął pomocną dłoń do medyków. Hotel udostępnia dla kadry medycznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w pełni wyposażone pokoje z łazienkami.