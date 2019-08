CulinaryON: kulinarny Disneyland otwiera się w Warszawie

CulinarnyOn to obecna w 19 krajach świata międzynarodowa szkoła gotowania. Od września zadebiutuje ona w Warszawie, przy placu Trzech Krzyży. Szkoła dostosowuje swoją ofertę pod kątem firm, oferując m.in. zajęcia z tzw. team buildingu. Studio oferuje jednak nie tylko warsztaty dla firm, ale także imprezy okolicznościowe, warsztaty dla najmłodszych, spotkania urodzinowe i okolicznościowe.

- Wybraliśmy Polskę m.in. ze względu na rosnącą gospodarkę, a więc też zamożność społeczeństwa. Przede wszystkim jednak przyciągnęło nas coś, co określamy jako zaciekawienie doświadczeniami kulinarnymi — chęć testowania smaków i próbowania nowych rzeczy. To także kwestia dostępu do wykwalifikowanych pracowników mówiących w językach obcych. Właśnie dlatego chcemy stąd prowadzić ekspansję w regionie — wyjaśnia Alex Blanc, współzałożyciel CulinaryOn.