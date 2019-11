Ćwiczyli jogę, by pomóc bezdomnym zwierzętom. Na Ursynowie podjęli jogowe wyzwanie i zdobyli dziesiątki opakowań karm dla czworonogów

Nietypowe wyzwanie w szczytnym celu

Organizatorzy akcji ''Robimy dobro, karma wraca'' rzucili wyzwanie producentom karmy dla zwierząt i firmom zoologicznym. Obiecali, że razem z innymi miłośnikami jogi wykonają cykl 108 Powitań Słońca, a w zamian za to proszą o przekazanie karmy dla bezdomnych psów i kotów. Wyzwanie podjęła firma Mars Petcare, która zobowiązała się, że za każdą osobę, która stanie na macie, aby wykonać choćby kilka ze 108 Powitań Słońca, przekaże jedzenie na zimę dla bezdomnych psów i kotów. Wygląda na to, że firma dostarczy kilkadziesiąt opakowań karmy! Bo chętnych do pomocy zwierzakom w ten nietypowy sposób nie brakowało. Zobaczcie w naszej galerii: