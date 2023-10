Cytadela w Warszawie otwiera swoje tereny dla mieszkańców. Ogród Muzeum Historii Polski idealnym miejscem na spacer

- Jedna jego część posiada bardzo wyrazistą formę, uzyskaną za pomocą kształtowanych brył żywopłotów i rabat bylin, nawiązując tym samym dyskusję z monumentalną fasadą Muzeum. Jest to tak zwana część edukacyjna, stanowiąca wyposażone w liczne elementy umeblowania zaplecze funkcjonalne dla programu muzealnego. Służyć będzie jako miejsce prelekcji, warsztatów, wystaw czy punkt zbiorczy dla grup - opisuje RS Architektura Krajobrazu na swoim Facebooku.

Jeśli chodzi o część potocznie nazywaną parkową, to jej charakter tworzą naturalne gruntowe ścieżki, liczne ławki, naturalny plac zabaw w cieniu drzew. To miejsce ma stanowić miejsce kameralnego wypoczynku dla gości kompleksu. Twórcy zwracają też uwagę, że nie można zapomnieć o jednej z większych warszawskich zielonych ścian we wnętrzu muzeum oraz zielonym dachu z którego rozciąga się imponujący widok na skyline Warszawy. Faktycznie na dachu muzeum znajduje się taras widokowy. Możemy tam zobaczyć przepiękną panoramę Warszawy niemal w każdym kierunku.

Podsumowując, całość to ok. 130 drzew, ponad 30 000 sztuk krzewów i kilka tysięcy bylin. Do tego ok. 6500 metrów kwadratowych zielonego dachu i 1,5 hektara założonych muraw parkowych. Z terenów zielonych mogą korzystać wszyscy. To element otwarcia terenów cytadeli dla warszawiaków. Cytadela Warszawska przez niemal dwieście lat była terenem mocno zamkniętym, a teraz utworzenie placówek muzealnych i ogrodów, do których może każdy wejść niemal z ulicy nareszcie otwiera prawie 30 hektarów terenu dla lokalnej społeczności i turystów z całej Polski.

