Czarny Kot rozbierany. Rozpoczęły się prace, konstrukcja już z poważnymi ubytkami

Właściciele obiektu bronili się przed rozbiórką do końca, pomimo że Naczelny Sąd Administracyjny w sierpniu 2018 roku podjął ostateczną decyzję w tej sprawie. Walka o rozbiórkę budynku znajdującego się w pobliżu ronda Radosława trwała prawie 10 lat.

Hotel Czarny Kot (jego oficjalna nazwa to My Warsaw Residence), znajdujący się u zbiegu Okopowej i Powązkowskiej na Woli, od dawna nie jest jedynie miejscem oferującym noclegi, ale prawdziwą architektoniczno-urzędniczą legendą. Obiekt wybudowany w latach 80. na działce należącej do miasta, z jednopiętrowego pawilonu rozrósł się do kilkupiętrowego molocha o wątpliwych walorach estetycznych.