Czarny Poniedziałek 25 września 1939 r. w Warszawie. Niemieckie lotnictwo zrzuciło na Warszawę setki ton bomb

Bitwa pod Łomiankami "Heroiczna walka żołnierza polskiego"

W nocy z 21 na 22 września 1939 r. doszło do krwawej bitwy pod Łomiankami. Polskie oddziały dowodzone przez gen. Mikołaja Bołtucia wyrwały się z kotła nad Bzurą i próbowały przebić się do Warszawy. Właśnie w Łomiankach napotkały dobrze przygotowane do obrony siły niemieckie. Dosz...