Czego słuchają warszawiacy? Na pierwszym miejscu wcale nie Dawid Podsiadło

W województwie mazowieckim najczęściej decydowaliśmy się na zakup CD z soundtrackiem z filmu z Lady Gagą i Bradley'em Cooperem "A Star Is Born". Miłosna opowieść o gwieździe rocka i popowej karierze zyskała uznanie także podczas tegorocznej gali wręczenia Oscarów. Główna piosenka "The Shallow" (wyk. Lady Gaga i Bradley Cooper) otrzymała Oscara a film nominowano w takich kategoriach, jak: Najlepszy film (Bill Gerber, Bradley Cooper, Lynette Howell Taylor), Najlepszy aktor pierwszoplanowy (Bradley Cooper), Najlepsza aktorka pierwszoplanowa (Lady Gaga), Najlepszy aktor drugoplanowy (Sam Elliott), Najlepszy scenariusz adaptowany (Bradley Cooper, Eric Roth, Will Fetters), Najlepsze zdjęcia (Matthew Libatique) i Najlepszy dźwięk (Dean A. Zupancic, Jason Ruder, Steven Morrow, Tom Ozanich).