Czesław Lang: Polscy kibice kolarstwa są fantastyczni

3 sierpnia startuje Tour de Pologne, największy wyścig kolarski w naszej części Europy. Kogo zobaczymy w tym roku na trasie wyścigu?

Musimy przypomnieć wszystkim, że Tour de Pologne to jest World Tour, Kolarska Liga Mistrzów. Grupy, które startują na Tour de France, przyjadą do Polski, oczywiście w różnych składach. Pojawią się ci zawodnicy, którzy będą najlepiej dysponowani, którzy będą czuli, że są w formie. Myślę, że zobaczymy też kolarzy, którzy przejechali Giro d’Italia, jak Rafał Majka i mogli przygotować dobrą formę na Tour de Pologne. Ale też zobaczymy tych zawodników, którzy w dobrej formie ukończą Tour de France. W ubiegłym roku Michał Kwiatkowski przyjechał w fantastycznej dyspozycji i wygrał. Rafał Majka, kiedy zwyciężał, też miał w nogach Tour de France.

Oprócz prawdziwego wielkiego ścigania, Tour de Pologne to również imprezy towarzyszące. W tym roku szczególny będzie Tour de Pologne Amatorów ponieważ jest związany z tym wypadkiem, który był udziałem Ryszarda Szurkowskiego.

Postanowiliśmy tak przygotować ten wyścig i tak zachęcić ludzi, żeby część startowego przekazać na wsparcie rehabilitacji Ryszarda. On od wielu lat był ambasadorem tego wyścigu, był taką dobrą duszą. Ale cieszę się bardzo, że całe środowisko kolarskie go wspiera i będziemy cały czas myśleli o Ryszardzie. Ostatnio wpadły mi do ręki badania, że prawie 10 milionów Polaków jeździ na rowerze. Zaczynaliśmy w tym wyścigu od 200-300 kolarzy, teraz musieliśmy wyznaczyć limit 3 tys. zawodników, takie jest zainteresowanie. No i to też pokazuje, że kolarstwo to piękny sport.

Wspomniał pan, że 10 milionów Polaków jeździ na rowerze. Ale zawsze najważniejsze jest przygotowanie młodzieży. Jest też coś dla dzieci?

Mamy podczas wyścigu wspaniałą imprezę dla dzieci, Kinder Plus Mini Tour de Pologne. Jest to bardzo fajna idea. Już dziesięć lat organizujemy te wyścigi. Dlaczego to jest fajne? Dlatego, że w tej oprawie dużego wyścigu, w tej scenografii dajemy możliwość startu młodym adeptom kolarstwa. Oni potem stają na tym samym podium co zawodowcy. No i to się sprawdza, bo w ubiegłym roku w Mini Tour de Pologne wzięło udział prawie trzy tysiące dzieciaków. Całą akcję objął patronatem już od ubiegłego roku minister sportu Witold Bańka. Zależy nam, żeby wyszukiwać talenty i zachęcać młodzież do uprawiania sportu, żeby odciągnąć ich troszkę od wirtualnego świata i pokazać, że rower to świetna forma zabawy.

Podczas Tour de Pologne na trasie zazwyczaj jest kilka milionów kibiców. Wyścig to także miasteczka startowe, miasteczka na mecie, ale i specjalne pikniki „Wyścig po zdrowie”.

Wraz z Carrefour i z gospodarzami miast organizujemy te pikniki przez cały rok. To jest taki cały zestaw wozów, jest mobilne muzeum Tour de Pologne, które powstało w ub. r. Tam można zobaczyć wiele pamiątek związanych z historią polskiego kolarstwa. Między innymi jest mój rower, na którym wywalczyłem srebro olimpijskie w Moskwie. To taka historia polskiego kolarstwa, nawet tego przedwojennego.

To nieco zapomniane dziś historie, prawda?

Mało kto wie, że w Bitwie Warszawskiej brali udział kolarze z Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów pod dowództwem Bliklego, tego od pączków. On był prezesem towarzystwa, no i zgłosił do dowództwa Armii Polskiej, że kolarze są gotowi do służby. Wtedy nie było telefonów ani innej łączności, więc oni wozili meldunki na rowerach, ustalali ruchy wojsk sowieckich. Nawet widziałem taki dokument, gdzie dowódca dziękował kolarzom za służbę.

Na piknikach pokazujecie również jak dbać o zdrowie?

Tak, z firmą Medicover mamy możliwość badania sobie oczu, składu ciała, można zrobić badania profilaktyczne. Jest również stoisko, gdzie nad trenażerach można przejechać królewski etap Tour de Pologne. Są też inne kolarskie atrakcje. Wychodzimy do ludzi z taką ideą, że w zdrowym ciele - zdrowy duch, bo są również porady dietetyków i promocja zdrowego sposobu odżywiania.

Pan przykłada wielką wagę do swojej diety. Wygrywa pan w wyścigach masters nawet z wielkimi mistrzami jak Francesco Moser. To dieta pozwala panu utrzymać świetną kondycję?

Tak, to działa. Osiem, dziewięć lat temu miałem problem ze zdrowiem. Nie zdawałem sobie sprawy, że zmiana diety, zmiana sposobu odżywiania, odstawienie produktów pochodzenia zwierzęcego, zastąpienie ich warzywami, owocami może tak poprawić stan zdrowia. Te wszystkie choroby gdzieś zniknęły, teraz wsiadam na rower jeżdżę po 120 km i czuję się świetnie.

Ostatnio zdarzają się wypadki kolarzy spowodowane przez nierozważnych kibiców. Jak ludzie powinni kibicować podczas Tour de Pologne?

Apeluję o rozwagę, jak jedzie wóz policyjny przed wyścigiem, to należy stać z boku, zwrócić uwagę na dzieci, zwrócić uwagę na psy i inne zwierzęta, bo one też często wybiegają na trasę i mogą wywrócić zawodników. Myślę, że polscy kibice są fantastyczni, często jadę przed peletonem i widzę radosne buzie, biało-czerwone flagi, dobrą atmosferę. Nie ma żadnej agresji, nikt nikogo nie chce skrzywdzić. A kolarze podczas wyścigu dają z siebie wszystko, dają nam wszystkim emocje i radość, jak w ubiegłym roku, gdy Michał Kwiatkowski w pięknym stylu wygrał wyścig - przy okazji stulecia niepodległości i na dziewięćdziesiąte urodziny Tour de Pologne. Ta energia kibiców była wtedy niesamowita.