Czterolatek zamiast zabawki do przedszkola przyniósł skręta. Interweniowała policja Alicja Glinianowicz

Do nietypowej sytuacji doszło w jednym z przedszkoli w podwarszawskim Piasecznie. Czteroletni chłopiec zamiast zabawki przyniósł do placówki nadpalonego skręta, który jak się okazało, należał do jego ojca. Mężczyzna dwa dni wcześniej świętował urodziny.