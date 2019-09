Czwartek czyli mały piątek w Dekadzie - CzwartkoTeka GRA

Walczcie o wolny czas, a Dekada z ogromną przyjemnością pomoże Wam go „produktywnie” zagospodarować. „Byle do piątku”? - nie trzeba tyle czekać, bo już czwartkowy wieczór można wykorzystać, aby pobujać się na parkiecie Dekady! Bierzcie kolegów i koleżanki zza biurek… Dekada czeka!

W każdy czwartek już od 21.00 klub Dekada wprowadzi Was w muzyczny klimat domówki tej dekady. Zapomnicie o całym Bożym świecie, pracy, obowiązkach, domowych sprawunkach. Poczujecie zew wolności, swobodę ruchu i niczym nie skrępowaną chęć wywijania na parkiecie. Pamiętacie upojne imprezy aranżowane ukradkiem przed rodzicami? Pierwsze miłości, pierwsze pocałunki w policzek cichaczem, żeby dorośli nas przypadkiem nie przyłapali? Tamte czasy są już dawno za nami, ale wielu z nas z rozrzewnieniem je wspomina. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta… To były czasy bez zmartwień i zobowiązań, a muzyka porywała wszystkich do tańca… no z małymi wyjątkami, które zatwardziale podpierały ściany.

Jak poczujecie zmęczenie to Dekada przygotowała dla Was jeden z barów, który w każdy czwartek przeistoczy się w Double Shot Bar! - gdzie do północy będą podwajane wszystkie shoty! Tak, tak, wiemy… - nadgodziny w pracy, wymagają również odpowiedniego orzeźwienia!

O pozytywne wibracje dźwięków będą dbać m.in. Szkolna Dyskoteka oraz Krystian Kościjański – połowa duetu ExBoyfriends. Zmieszają i wstrząsną najróżniejszymi gatunkami muzycznymi, które bez wahania porwą na parkiet. Otrzymacie klubowe brzmienia: POP-u (Britney Spears), Dance (Black Box), RAVE (The Prodigy) oraz ROCK’owe brzmienia (Nirvana). Ale będzie można poczuć bliskość swoich serc, tańcząc klasyczne przytulańce np. do piosenki księżycowej, Anity Lipnickiej.

Każdy czwartek, start: 21.00.

