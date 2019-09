CZWARTKOteka GRA. Czwartek czyli mały piątek - nowy cykl imprez w Dekadzie

W każdy czwartek już od godz. 21 klub Dekada wprowadzi Was w muzyczny klimat domówki tej dekady.

"Pamiętacie upojne imprezy aranżowane ukradkiem przed rodzicami? Pierwsze miłości, pierwsze pocałunki w policzek cichaczem, żeby dorośli nas przypadkiem nie przyłapali? Tamte czasy są już dawno za nami, ale wielu z nas z rozrzewnieniem je wspomina. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta… To były czasy bez zmartwień i zobowiązań, a muzyka porywała wszystkich do tańca… no z małymi wyjątkami, które zatwardziale podpierały ściany." - tak o czwartkowych imprezach piszą organizatorzy.

Jeden z barów Dekady na czwartkową noc przeistoczy się w Double Shot Bar! - gdzie do północy będą podwajane wszystkie shoty!

O pozytywne wibracje dźwięków będą dbać m.in. Szkolna Dyskoteka oraz Krystian Kościjański - połowa duetu ExBoyfriends. Zmieszają i wstrząsną najróżniejszymi gatunkami muzycznymi, które bez wahania porwą na parkiet. Z głośników usłyszycie klubowe brzemienia: POP-u (Britney Spears), Dance (Black Box), RAVE (The Prodigy) oraz ROCK’owe brzmienia (Nirvana). Nie zabraknie też klasycznych piosenek przytulańców.