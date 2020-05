Czwarty etap odmrażania gospodarki już wkrótce. Znamy daty i szczegóły. Rząd zdradził bardzo dużo

Więcej zdradziła portalowi GazetaWroclawska.pl przebywająca dziś we Wrocławiu wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz - Program odmrażania gospodarki prowadzimy w interwałach dwutygodniowych. To czas rozwijania się koronawirusa, który pozwala ocenić jaki wpływ ma zwiększenie ruchu społecznego na pojawienie się nowych przypadków. - W połowie czerwca większość granic w Unii Europejskiej prawdopodobnie będzie otwarta.

- Piszą do nas nowożeńcy i organizatorzy przyjęć weselnych, kiedy będą mogły się odbyć wesela na 100 osób. To już naprawdę duże zgromadzenie, nie mamy jeszcze odpowiedzi na to pytanie. O takich zgromadzeniach możemy myśleć na samym końcu. Ale dziś przygotowujemy się do umożliwienia organizacji jeszcze w czerwcu imprez do 50 osób - zapowiada Jadwiga Emilewicz. To samo ma dotyczyć branży targowej i konferencyjnej.