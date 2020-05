Czwarty etap odmrażania gospodarki. Trwa konferencja premiera Morawieckiego. Otwierają siłownie, kina i teatry

fot. Karina Trojok

W środę, 27 maja ok. godziny 11 rozpoczęła się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Przedstawiciele rządu mówili o wprowadzeniu czwartego, ostatniego już etapu odmrażania gospodarki. Podano daty otwarcia siłowni, klubów fitness, kin i teatrów. Do kiedy trzeba będzie nosić maseczki? Co z organizacją ślubów i wesel? Szczegóły w artykule poniżej.