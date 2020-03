Czy kolarstwo może być jeszcze bardziej EKO?

Ciągle i wszędzie dokonujemy nieustannych wyborów mających związek ze światem, który nas otacza. Kupując w znanym dyskoncie, coraz częściej rezygnujemy z niektórych produktów lub z folii na rzecz materiałowego woreczka. Jaki wybór mają rowerzyści podczas zakupów?

Krzysiek: zacznę od tego, że osoby, o które pytasz już doskonały doskonałego wyboru. Wybierając rower jako środek transportu, postawiły na czystsze powietrze i zdrowie. Poruszając się po mieście w taki sposób, nie produkujesz spalin, nie tworzysz korków. To bardzo nam bliskie. Nie stworzyliśmy sklepu przypadkowo. Wszystkie osoby pracujące przy naszych markach, to osoby związane z kolarstwem. To w połączeniu z chęcią zmian i naszym proekologicznym podejściem, poskutkowało przeprowadzeniem rewolucji w naszej działalności. To proces, który ciągle trwa. Zmiany zaczęliśmy od opakowań. W myśl idei Zero Waste zupełnie zrewolucjonowaliśmy sposób pakowania naszych produktów.

Czyli jak teraz pakujecie swoje produkty?

Agnieszka: Dbamy o to, aby wysyłać zakupione rzeczy w możliwie jak najbardziej ekologicznym opakowaniu, na przykład w kopercie tekturowej, wyprodukowanej z recyklingowanych materiałów. Zrezygnowaliśmy też z wypełniacza w postaci folii bąbelkowej, na rzecz papieru pozyskanego z surowców wtórnych, a także wypełniaczy ze skrobii (takie małe, białe “chrupki”), które po rozpakowaniu paczki wystarczy rozpuścić w wodzie, oczywiście bez szkody dla środowiska. Pudełka zaklejamy taśmą papierową. Na opakowaniach nie znajdziecie nadrukowanego logo, bo używamy pieczątki, która jest prostym i efektywnym eko-rozwiązaniem. Papierowych torebek, wyprodukowanych z makulatury poddanej recyklingowi, używamy również do pakowania zakupionych w naszym sklepie stacjonarnym rzeczy.

Jesteście na samym końcu tego łańcucha. Przed wami są importerzy, hurtownie, inni producenci...

Krzysiek: To prawda! Opakowania, wykorzystywane do sprzedaży i transportu odzieży to zmora dzisiejszych czasów. Nie chcę wchodzić w szczegóły produkcji większości odzieży, ale uwierz mi, ten proces nie jest obojętny dla środowiska. Faktem jest też nasza pozycja w tym łańcuchu, zmieniamy to, co możemy, zaczynając od nas samych. Dodatkowo bardzo mocno rozważam rezygnację z niektórych dostawców, właśnie z powodu ilości niepotrzebnych odpadów nienadających się do recyklingu.

Opakowania niektórych producentów, można wykorzystywać wielokrotnie, np. jako woreczek strunowy (koszulki Cycology, rękawki i nogawki Castelli) na banknoty, kartę czy telefon podczas jazdy na rowerze. Są estetyczne, trwałe i dają możliwość szczelnego zamknięcia cennych dla nas rzeczy. Sprawdzają się w deszczu, dzięki nim mamy wszystko w jednym miejscu. Namawiamy naszych klientów do wykorzystywania takich opakowań i wskazujemy możliwe zastosowania.

Mówicie o innych producentach, wspominacie o szkodach, jakie generuje przemysł odzieżowy, tymczasem sami produkujecie ubrania. Co was odróżnia od innych?

Aga: Produkcja to bardzo trudny i złożony proces. Na każdym z etapów pojawiają się elementy, które można poprawić. Nie jesteśmy idealni, ale jesteśmy na tyle świadomi, aby ograniczać niekorzystne dla środowiska czynniki do minimum. Przynajmniej tam, gdzie mamy na to realny wpływ. Odzież marki TROFEO. szyjemy lokalnie. Pozwala to skrócić drogę transportu produktów. Mamy też realny wpływ na to, w jakich opakowaniach przychodzą partie odzieży naszej marki. Decyzja dotycząca wyboru materiałów należy do nas. Dopracowujemy szczegóły produkcji ze specjalistami, którzy czasem sprowadzają nas na ziemię, ale też wdrażają nasze pomysły na less waste.

Krzysiek: Z lokalnością wiąże się nie tylko wartość w postaci skrócenia łańcucha dostaw. To pewnego rodzaju patriotyzm, chęć wspierania “naszych”, na “naszym podwórku”. Lokalność daje większą możliwość budowania relacji, a przy tak złożonym procesie, jakim jest odpowiedzialna produkcja, jest to niezbędne. Za tymi relacjami stoi zaufanie, które musimy mieć, aby wspólnie z podwykonawcami sprawnie wprowadzać zaplanowane zmiany. Nie stawiamy na wielkie zakłady, a na mniejsze, gdzie szanuje się pracowników i zatrudnia na uczciwych warunkach. To dla nas bardzo ważne i jest elementem całej układanki, nad którą ciągle pracujemy i którą nieustannie udoskonalamy. Niemal codziennie otrzymujemy maile od azjatyckich szwalni, które oferują nam swoje - bardzo atrakcyjne cenowo - usługi. Z wyżej wymienionych względów nie podejmujemy z nimi rozmów - niska cena to nie wszystko!

Skoro jesteśmy tak mocno przy temacie zero waste i less waste, muszę spytać o kwestie związane z używaną odzieżą kolarską. Wiem, że stworzyliście grupę wymiany/sprzedaży używanych ubrań rowerowych. Czy nie boicie się, że stracicie wpływy i staniecie się bezprowizyjnym, nic nie zarabiającym lumpeksem kolarskim online?

Krzysiek: (śmiech) Nie, absolutnie nie. Stworzenie przez nas fejsbukowej grupy

to w żadnym wypadku nie jest zjadanie własnego ogona, czy strzał w kolano. Być może ktoś zdecydował się na zakup używanej odzieży akurat zamiast zakupu od nas nowego produktu, ale nadal to ważny element naszej układanki. Celem całej rewolucji, którą przeprowadzamy w naszym sklepie i na naszej marce nie jest to, aby nasz KPI zgadzał się, a bank zaproponował nam firmowe konto vip, bo takie przychody planujemy osiągnąć. Tutaj chodzi o coś więcej. O to, że mamy wpływ na świat, który nas otacza, jesteśmy sprawczy i to od nas zależy przyszłość. Fajnie będzie wychodzić na rower bez maski antysmogowej, może uda się jeszcze zobaczyć śnieg na święta, a produkcja plastiku zostanie kiedyś zatrzymana. Chcemy po prostu zwrócić uwagę na pełne wykorzystywanie produktów, aż do ich całkowitego zużycia. Obecnie kupujemy nowe, bo stare się znudziło - oczywiście popieramy kolejne zakupy, ale przy jednoczesnym zwolnieniu miejsca w szafie - korzyści z tym związanych jest naprawdę dużo!

Aga: Wiemy, że to co robimy, to kropla w oceanie potrzeb. Tyle, że my do tego oceanu nie chcemy już wrzucać plastikowych odpadów. Nasi klienci też tego nie chcą. Dajemy wybór i to jest ogromną wartością tej grupy. Wiemy, że nie jesteśmy innowatorami, że tego typu grup jest sporo, jednak nasza jest ściśle ukierunkowana na wymianę/odsprzedaż odzieży kolarskiej. Można znaleźć na niej naprawdę ciekawe okazy! Cieszymy się, że grupa spotkała się z dużym entuzjazmem i prężnie się rozrasta, mamy już ponad 550 członków!

A jakie macie plany na przyszłość?

Aga: Rozważamy nowe sposoby pakowania naszej odzieży. Ciekawym rozwiązaniem są znane już woreczki wielokrotnego użytku, które w naszym wypadku możemy robić np. z odpadów materiałowych i materiałów z recyclingu. To wszystko przed nami, jest masa pracy do wykonania i na tym się skupimy.