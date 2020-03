Czy koronawirus atakuje biegaczy? Raport WHO potwierdza fakty i mity o koronawirusie

Koronawirus w Polsce. Co wiemy o koronawirusie? Raport WHO jest aktualizowany na bieżąco, bo stale dochodzą nowe wiadomości. Ostatnie raporty dotyczą ibuprofenu, wody z kranu, zażywania antybiotyków oraz czasu utrzymywania się aktywnego koronawirusa w powietrzu. To szczególnie ważne dla osób, które uprawiają sport na wolnym powietrzu - na przykład biegaczy. W Internecie roi się od fałszywych informacji na temat koronawirusa. Aby zapobiec panice, WHO stworzyła listę najczęstszych mitów, pomyłek i wątpliwości dotyczących nowego koronawirusa. Informacje udostępniło również Ministerstwo Zdrowia. Fakty i Mity na temat koronawirusa z Wuhan znajdziecie w galerii.

Koronawirus: fakty i mity. Co o nim wiemy? Czy leki przeciwzapalne należące do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) mogą nasilać infekcję wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2? Czy stosowanie ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego czy kortyzonu przez pacjentów zarażonych koronawirusem może pogarszać ich stan? Francuski minister zdrowia Olivier Verana opublikował informację, że "przyjmowanie leków przeciwzapalnych (ibuprofen, kortyzon) może być czynnikiem pogarszającym przebieg infekcji". Zasugerował jednocześnie, aby w przypadku gorączki wziąć paracetamol i skonsultować się z lekarzem.

Czy koronawirus atakuje biegaczy? Czy paczki z Chin przenoszą koronawirusa? Czy wystarczy się pryskać spirytusem, że się nie zarazić SARS-CoV-2? Kto powinien nosić maseczkę ochronną – zdrowy czy już zainfekowany. Wreszcie czy suplementowanie witaminy C i tabletek z cynkiem pomoże nam się zabezpieczyć przed chorobą? Odpowiedzi na te i jeszcze wiele innych pytań znajdziemy w opublikowanym przez resort pakiecie informacji o koronawirusie.

Informacje mają charakter stwierdzeń i opatrzone są komentarzem do nich w formule - prawda lub fałsz. Jednym z mitów, które eksperci obalają jest demonizowanie wywołanej przez koronawirusa choroby COVID-19, że jest bardzo niebezpieczna i kończy się często śmiercią pacjenta. Z informacji przekazywanych nam przez rząd możemy dowiedzieć się, że "u 80 proc. chorych przebieg choroby jest łagodny, ciężkie powikłania występują u osób starszych, z obniżoną odpornością i chorobami przewlekłymi". Eksperci odnoszą się również do innych rewelacji – jak ta, że koronawirus powoduje więcej zgonów, niż grypa sezonowa, albo że przenoszą go psy i koty. Wyjaśniają także, czy trzeba nosić na twarzy maseczkę ochronną, kto ciężej przechodzi chorobę – kobieta czy mężczyzna oraz jak COVID-19 przechodzą dzieci. Inną ciekawą kwestią jaką poruszono jest sezonowość. Czy wraz z wiosną i ze wzrostem temperatury minie zagrożenie wirusem SARS-CoV-2, podobne jak ma to miejsce w przypadku grypy? Są też informacje o tym, po jakim czasie od zarażenia mogą wystąpić objawy choroby, jak można się nią zarazić, a co spośród tego, co już usłyszeliśmy, można między bajki włożyć.